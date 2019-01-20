SBL》末節4T又搶戲 裕隆主帥：叫人怎麼打球？

裕隆執行教練李啟億激烈抗議裁判尺度不公。(中華籃協提供)

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中時電子報
／天母報導
桑尼一臉不敢置信的表情，看著裁判把他驅逐出場。(中華籃協提供)

本季裁判爭議又添一樁，這次還趕走兩人！裕隆20日打到末節，洋將桑尼與執行教練李啟億竟然各被吹2次技術犯規，換來直接驅逐出場命運，也讓裕隆終場83比88不敵富邦，讓李啟億賽後不禁大罵，「這叫人怎麼打籃球？」

整場比賽的裁判尺度，從第3節還剩4分53秒，富邦洋將米歇爾5犯畢業後徹底改變，裕隆不斷抗議裁判的尺度不公平，終在最後7分08秒爆發出來，李啟億因為激烈抗議連續被吹2次技術犯規被趕出場，桑尼也被吹了1次。

比賽還剩21.4秒，桑尼在場上跟富邦洋將賈西亞說了一句，「Stupid(蠢蛋)！」卻被裁判以為是在罵其他裁判，隨即給了桑尼第2個T，成為這場比賽第2個被驅逐出場的人，當桑尼回到裕隆休息室，李啟億還以為比賽打完了。

「看到桑尼走進來，我以為結束了，他連忙一直跟我說No，」李啟億怒氣沖沖表示，「這場比賽我們情緒被裁判挑動，可以說是輸得很不情願，整個吹判完全不公平，所以我才在場上請他們把我趕出去，當作是我最大的抗議。」

同樣火氣很大的桑尼強調，這次被驅逐出場，是他職業生涯第1次，「第2次技術犯規簡直莫名其妙，我只在場上跟我的朋友賈西亞開玩笑說蠢蛋，完全沒對著裁判講，你們不相信的話可以看重播，但裁判竟在我背後吹我技術犯規。」

中華籃協隨即召開裁判會議，決定李啟億、桑尼兩人是否因為被驅逐，各被禁賽1場、罰款1萬，結果安全過關，兩人無須禁賽或罰款，聽到消息的李啟億不禁嘲諷，「假如這樣的話，下次對上富邦，我一開始就叫裁判把我趕出去算了！」

(中時電子報)

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