美國空襲索馬利亞 擊殺52名青年黨極端份子

2019年01月20日 22:07 中時電子報 江飛宇

美國軍方周六表示，美空軍剛剛對索馬利亞進行一場最致命的空襲，成功擊殺52名青年黨極端分子。此舉可能是對青年黨在3天前攻擊肯亞豪華酒店，所做出的反恐回應。

美聯社報導，美軍非洲司令部表示，空襲地點在發生在索馬利亞中南部地區的吉利卜(Jilib)附近，沒有其他平民遇害或受傷的報導。

青年黨在隨後過撒哈拉通訊社聲稱，美軍對索馬利亞的襲擊，造成至少41名士兵死亡。而索馬利亞目前的政府沒有發表評論。

在鄰國衣索比亞，國家電視台援引國防部的話稱，已有60多名青年黨士兵被殺，4輛載有武器、爆炸物的車輛被摧毀。目前衣索比亞是國際維和部隊駐紮非洲的主要基地。

索馬利亞情報官員表示，青年黨確實是當地的主要隱患，他們控制著索馬利亞南部和中部農村的大部分地區，而且在首都摩加迪休，也有一些隱藏據點，他們一直在招兵買馬，並對索馬利亞和肯亞發動恐怖襲擊，最嚴重的一起就是2017年10月16日在摩加迪休市場的汽車炸彈，造成276人死亡，300多人受傷的慘劇。

上週星期二，肯亞首都奈洛比的杜斯特豪華飯店大樓(DusitD2)遭到武裝份子的攻佔，原因是肯亞加入打擊青年黨的聯軍，雖然在一天之內，肯亞的反恐部隊成功的擊殺這些暴徒，但是仍有必要嚴懲。

川普就職總統以來，美國已大幅加強對索馬利亞青年黨的空襲，去年至少進行了47次此類轟炸。主要瞄準青年黨最高領導人或主要財政官員，比如在去年10月，美軍對該國中部穆杜格省(Mudug )哈拉德雷社區(Harardere)的青年黨據點空襲，造成大約60名戰鬥人員死亡。

然而，專家認為，僅評空襲只能削弱極端分子，而無法根除。加拿大政治分析師麥特．布雷登(Matt Bryden )表示，「空襲無法阻止青年黨他們繼續對外發動攻擊的決心，單靠空襲無法打敗極端主義分子，必須有地面駐軍以及非軍事行動相結合，贏得極端分子控制地區的居民的民心，才能徹底瓦解這些組織。」

(中時電子報)