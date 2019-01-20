強烈大陸冷氣團來襲！秒懂圖看「這週2天急凍」

2019年01月20日 22:13 中時電子報 林郁庭

氣象局PO圖表示，最冷時間點落在週二、週三，中部以北及東北部將有10℃左右低溫（圖/氣象局提供）。台灣颱風論壇｜天氣特急粉專說，這次影響的冷氣團有機會達到寒流程度。（圖/翻攝自臉書）

強烈大陸冷氣團報到 週二晚間低溫下探10度。（影/中視新聞YouTube）

今（20）日晚間強烈冷氣團南下，中央氣象局稍早在臉書上PO出一張圖，表示全台各地氣溫一路下滑，會是先溼冷後乾冷天氣型態，至周二（22日）、周三，中部以北、東北部地區可能出現入冬以來最低10℃低溫。

氣象局表示，接下來這個禮拜將有一波強烈大陸冷氣團造訪臺灣，不只帶來冬天的感覺，北部明(21日)高溫僅17、18℃，中南部約20-23℃。最冷時間點落在週二、週三，天氣型態先溼冷，尤其週二晚上到週三清晨，中部以北及東北部將有10℃左右低溫，3000公尺以上高山可能降雪，但實際降雪與否還是要視溫度、水氣能否搭配得宜；南部及花東地區低溫將下探至13-15℃。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷氣團有機會達到寒流等級，但水氣少，屬於乾冷的天氣型態，再加上輻射冷卻效應的作用下，部分地區夜晚至清晨可能出現10度(或以下)的低溫，注意日夜溫差可達10℃以上。

天氣則因乾冷空氣南下而逐漸轉好，中南部有機會在22日白天雨停雲開、北部於23日也有機會看到陽光、東半部降雨也趨緩。

氣象局指出，直到周四、五（24、25日）強烈大陸冷氣團稍減弱，冷空氣稍微減弱一點點，白天溫度小幅回升，但清晨、深夜受到輻射冷卻效應影響，尤其周四大清早還是有可能出現10℃左右低溫，但天氣則較晴朗，除了花東有些零星小雨外，各地降雨機率低。

(中時電子報)