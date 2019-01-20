老蕭性感賣腿 突破門檻「搖滾就是要穿短褲」

老蕭高雄演唱會今晚第二場。（華納提供）

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老蕭高雄演唱會今晚第二場。（華納提供）
老蕭高雄演唱會今晚第二場。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）19日起高雄巨蛋一連2場的演唱會，每晚四套服裝全是今年春夏新款首穿，特別的是，老蕭這回南下開唱，短褲造型秀出纖細雙腿，且褲子長度比台北場還要短，既性感又吸晴；他經紀人Summer笑說：「老蕭說『搖滾就是要穿短褲』！可能他穿過後就突破這件事，以前這個門檻（穿短褲登台）就沒了，心態上也覺得無所謂、順其自然。」

老蕭去年12月底美國巡演結束，返台已超過半個月，但時差還沒調好，高雄首場前一晚他凌晨三點才睡，趕緊吃褪黑激素，並在場館後台架起籃球框、靠運動調回作息；Summer說：「老蕭不愛吃藥，這次如果不是托演唱會的福被逼吃藥，他時差通常會亂2、3個月。」老蕭昨第二場開唱前睡足七小時，生理時鐘已恢復正常。

老蕭好友陽岱鋼昨返台欣賞演出，Summer表示陽和老蕭同年，兩人聊起天超幼稚，「去年八月老蕭去日本看岱鋼打球，剛落地他老婆就告訴我們岱鋼受傷不能上場」，沒想到當天陽帶傷上陣且逆轉勝，「岱鋼出場時還放了老蕭的〈王妃2.0〉，我們一聽到音樂全身起雞皮疙瘩、想哭，從那天起，岱鋼的出場音樂就是這首歌了」。

(中時 )

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