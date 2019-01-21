落實校園安全　竹南海口國小建東圍牆、東一門

苗栗縣竹南鎮海口國小辦理東側圍牆暨前校門植栽改善工程，在校園東側無圍牆處，建置圍牆、校門、警衛室等設施，落實校園安全維護。（校方提供）

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巫靜婷
苗栗縣竹南鎮海口國小興建東圍牆區分校園內外，避免陌生人隨意入出校園，東一門設計車輛專用道，人車分流，保障學生安全。（校方提供）
苗栗縣竹南鎮海口國小受協眾國際股份有限公司董事長林光清捐助逾90萬辦理東側圍牆暨前校門植栽改善工程，15日舉辦落成啟用典禮。（校方提供）

加強校園安全，苗栗縣竹南鎮海口國小受協眾國際股份有限公司董事長林光清捐助逾90萬辦理東側圍牆暨前校門植栽改善工程，在校園東側無圍牆處，建置圍牆、校門、警衛室等設施，15日落成啟用，實施校園門禁管制，營造安全學習環境。

校方指出，前年鎮里民大會，有家長提出校園東側無圍牆，若學生跑出去，或陌生人隨意進入，校園安全堪慮，曾向縣府和鎮公所提出經費申請未果，故轉向民間募款，林光清聽聞消息，捐助教育經費90萬1200元，協助工程順利推行。

東側圍牆暨前校門植栽改善工程由特助周志舜協助，啟達聯合建築師事務所規畫設計監造，泉欣營造有限公司承造，在15日落成啟用，除建設東圍牆、東一門、警衛室，另新增電動小門及修剪維護前校門大王椰子樹植栽，做好落葉防護，確保行路安全。

校長涂秋英指出，東側圍牆鄰育才路，是往西濱及二高交流道之要道，車流頻繁，有了圍牆明確區分校內外，學生就不會跑出校園，家長或陌生人就無法隨意進入，對校園安全管理，有絕對性的幫助，家長會建圍牆給予肯定與支持，落成啟用當天，會長郭雅旻和副會長陳瑞滋均全程參與。

涂秋英表示，海口國小位於中港溪出海口北方，鄰近海洋，並設有苗栗縣海洋教育資源中心，新增的警衛室東側及南側彩繪均利用海洋元素彩繪而成，結合當地社區特徵，型塑海洋校園特色。另針對前校門植栽大王椰子樹，做適時防護修剪，確保行路安全。

(中時 )

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