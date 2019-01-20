老蕭延後2小時37分開唱 搶修硬體尷尬致歉

老蕭高雄演唱會今晚第二場。（華納提供）

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老蕭高雄演唱會今晚第二場。（華納提供）
老蕭高雄演唱會今晚第二場。（華納提供）
老蕭高雄演唱會今晚第二場。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）的「娛樂先生」演唱會，今第二場下午彩排時發生突發事件，舞台一側的觀眾LED大螢幕突然滑落，懸吊在半空中，經緊急搶修，延後2小時37分才開場，所幸全場1萬2000個座位滿坐未受影響，歌迷退票狀況不多；老蕭唱完〈只能想念你〉後向觀眾道歉，感性說：「事情發生得很突然，我覺得很尷尬，我發文叫你們準時，結果卻發生這種事，我知道有些朋友要趕著回去，沒辦法相聚在一起，非常的抱歉。」

今是周日，老蕭原體恤歌迷散場交通問題，且明天一早還得上班，特地提早於晚間6點半開始，未料下午4點左右彩排時，舞台邊的懸掛式LED整個滑落，吊在半空中，所幸老蕭與現場工作人員並無受傷，經硬體專業人員評估後，決定正常演出，延至晚間9點07分開始；老蕭經紀人Summer心有餘悸地說：「本來打算直接取消演唱會，評估後確認無礙，才決定照唱，還好沒人受傷，其他事...不管是取消、賠錢我們都不在乎，想想如果是在演唱會一半發生，觀眾會有多恐慌。」

Summer表示老蕭團隊第一次遇到如此突發狀況，事發時蕭爸及蕭媽坐在台下看彩排，沒意識到發生意外，老蕭則第一時間擔心有人受傷，大喊「大家走開、全部人走開」，幸好現場無人受傷，已是不幸中的大幸；確定延後開場，見慣大風大浪的老蕭照常梳化，心情平靜不受影響，他今在台上表現超High，對滿場歌迷喊話：「今天我全給你們了，昨天其實是我拿來開嗓的，今天才是正式開始，這件事不要傳出去。」幽默逗笑歌迷。

(中時 )

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