紅白演歌歌手來台開唱妙變「紅包場」！白冰冰遛日語展交情

2019年01月20日 22:34 中時 徐桐炘

原田悠里熱情下台與粉絲近距離接觸。（盧禕祺攝）

日本知名演歌歌手原田悠里20日在台於松菸誠品表演廳開唱2場，前半場由日本新生代演歌歌手開場，原田悠里則在下半場帶來12首歌曲、換4套衣服，包含〈古都旅情〉、〈津輕之花〉和〈我愛你〉等曲，大展渾厚歌喉和聲樂式高音唱腔，期間不時大秀中文和台語，更為昨日特別練習自彈自唱〈愛的讚歌〉，「這是一個新的挑戰，謝謝大家熱烈的掌聲！」藝人白冰冰抽空現身力挺，也讓她不斷道謝。

昨唱完第二曲就有人衝上台送紅包，原田看似有點疑惑，但還是開心說：「謝謝，これ（這個）！」陸續有人從台下遞紅包，她才終於忍不住問：「這是什麼呢？」主持人趕緊和她解釋，更有粉絲送上大束捧花，她收下後貼心說：「那就放在這裡（舞台）裝飾好嗎？」

原田昨不忘用中文打招呼：「大家好，我是原田悠里，我愛台灣！很高興來到台灣開演唱會。」還教樂團成員一起大喊：「今天，加油！」並用台語說：「多謝多謝！」她也邀請台灣歌手吳欣達擔任客串嘉賓，現場有不少從中南部來的吳欣達粉絲，他選唱北島三郎經典歌曲〈風雪中流浪之旅〉和〈函館之女〉。

2場演唱會幾乎滿場，旺旺集團董事長蔡衍明送花籃祝福圓滿成功，藝人白冰冰則直接上台用日文表達對對方的欣賞和喜愛，回憶去年原田上《冰冰Show》時，特地提前2小時至攝影棚梳妝，還觀賞前一場錄影，讓白冰冰驚嘆對方的敬業程度。原田最後以北島三郎長年在日本《紅白歌合戰》演唱的〈祭〉作結，她用心把最後一句改成：「這就是台灣的慶典啊！」在熱鬧氣氛中結束演唱會。

(中時 )