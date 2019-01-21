影》手放後面防守？哈登照樣造你犯規

哈登(右)本季製造犯規的功力再升一個等級了。(美聯社)

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中時電子報

面對「大鬍子」哈登的強大製造犯規能力，湖人後衛哈特這次只能甘拜下風！哈特在20日湖人與火箭比賽中，竟然使出防守哈登「大絕」，就是把雙手都放在身後防守哈登，沒想到哈登照樣切入上籃把球放進，更製造哈特的防守犯規。

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從影片慢動作來看，哈特根本等同宣告放棄防守，畢竟只要把手張開或摸到哈登身體，裁判很可能就吹犯規，所以哈特才用這種詭異的防守方式，沒想到哈登仍然故意把身體靠過去，然後上半身晃了一下再切入，裁判竟還是照樣買單。

其實哈登本季平均得分可以高達35.4分，更處連19場得分破30的瘋狂狀態，除了靠著本季更加神準的三分火力，更重要的是裁判的「關愛」眼光，幾乎只要哈登大喊一聲或身體動作誇張一點，就算連碰都沒碰到，裁判仍然吹哨。

所以哈登本季平均罰球次數來到生涯新高的11.6次，一點也不意外，搭配本季8成65的高罰球命中率，讓他等同每場比賽光靠罰球就拿10分，這種扭曲且不公平的吹判尺度，早已引發其他球員不滿，可惜聯盟與裁判都裝作沒聽到。

20日還有1場比賽結果也遭裁判操控，國王不可思議靠著海爾德槍響同時的絕殺三分球，最後以103比101逆轉氣走活塞，但從慢動作來看，海爾德明顯出現兩次運球違例，可惜裁判卻沒看到，只能說NBA裁判水準越來越爛了。

(中時電子報)

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