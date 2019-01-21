「無套還可走後門！」軍人滑到色情廣告 發現老婆外送茶？

2019年01月21日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

中部地區一對軍人夫妻婚後變怨偶，女軍人小美(化名)指控老公阿倫(化名)不幫忙分擔家務事，阿倫還傳色情廣告，誣賴小美下海賣淫，讓小美忍無可忍，訴請離婚，法官判准。

據判決書，同樣為職業軍人的阿倫與小美結婚10年，婚後育有2名子女，小美指控，老公每週一至週五待在部隊軍裡，未成年子女及家中所有大小事，均由小美獨自處理，讓她壓力大到喘不過去，希望老公休假回家分擔家事，他卻跑去打籃球，不做家事、不幫小孩洗澡，甚至不與子女互動及聊天，連小孩幼稚園畢業典禮都沒出席。

2016年，阿倫突然向小美索討存摺及提款卡，索討不成竟然氣急敗壞，怒砸汽車車窗，讓小美及子女心生不安。而小美有時想要獨自散心走走，阿倫竟疑神疑鬼，懷疑小美有外遇。

某次阿倫突然傳2張色情圖片，上頭標註「無套口碑茶」、「淫蕩人妻無套內射還可後門」等露骨文字，氣沖沖質問小美：「妳為什麼照片會在上面？」、「就是妳。」、「妳為什麼要這樣，連眼鏡都一樣，耳環也是。」誣指小美就是色情圖片中的女子，儘管小美再三解釋，要阿倫打電話證明她的清白，但阿倫仍聽不下去，讓小美崩潰訴請離婚。

阿倫則反駁老婆說法，表示他放假經常帶全家出遊，然而他多次從軍中返家時，卻被妻子鎖在家門外，反控小美不體諒他半夜回到家已疲憊不堪，竟然還不讓他回家休息。

法官審理認為，阿倫傳色情圖片指控小美援交，惡意詆毀小美清白，顯示2人婚姻缺乏互愛、互信情感，難以維持婚姻，判准離婚。另外法官審酌，小美服役時間固定，上班日又可每日返家，判2名小孩監護權歸小美。

(中時電子報)