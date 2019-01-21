「無套還可走後門！」軍人滑到色情廣告 發現老婆外送茶？

示意圖。(達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中部地區一對軍人夫妻婚後變怨偶，女軍人小美(化名)指控老公阿倫(化名)不幫忙分擔家務事，阿倫還傳色情廣告，誣賴小美下海賣淫，讓小美忍無可忍，訴請離婚，法官判准。

據判決書，同樣為職業軍人的阿倫與小美結婚10年，婚後育有2名子女，小美指控，老公每週一至週五待在部隊軍裡，未成年子女及家中所有大小事，均由小美獨自處理，讓她壓力大到喘不過去，希望老公休假回家分擔家事，他卻跑去打籃球，不做家事、不幫小孩洗澡，甚至不與子女互動及聊天，連小孩幼稚園畢業典禮都沒出席。

2016年，阿倫突然向小美索討存摺及提款卡，索討不成竟然氣急敗壞，怒砸汽車車窗，讓小美及子女心生不安。而小美有時想要獨自散心走走，阿倫竟疑神疑鬼，懷疑小美有外遇。

某次阿倫突然傳2張色情圖片，上頭標註「無套口碑茶」、「淫蕩人妻無套內射還可後門」等露骨文字，氣沖沖質問小美：「妳為什麼照片會在上面？」、「就是妳。」、「妳為什麼要這樣，連眼鏡都一樣，耳環也是。」誣指小美就是色情圖片中的女子，儘管小美再三解釋，要阿倫打電話證明她的清白，但阿倫仍聽不下去，讓小美崩潰訴請離婚。

阿倫則反駁老婆說法，表示他放假經常帶全家出遊，然而他多次從軍中返家時，卻被妻子鎖在家門外，反控小美不體諒他半夜回到家已疲憊不堪，竟然還不讓他回家休息。

法官審理認為，阿倫傳色情圖片指控小美援交，惡意詆毀小美清白，顯示2人婚姻缺乏互愛、互信情感，難以維持婚姻，判准離婚。另外法官審酌，小美服役時間固定，上班日又可每日返家，判2名小孩監護權歸小美。

(中時電子報)

影》三峽勒死母親案 法院裁准凶… 正妹音樂家車震人夫 嬌嗔「我好…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。