影》惡搞曲打臉欠錢不還！ 一句「XXX阿扁」網友笑翻

陳致中與陳水扁。（資料照 曹明正攝）

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中時電子報
【老鵝金曲改編】請還錢 （原曲：演員/薛之謙）（影/老天鵝娛樂YouTube）
這句歌詞讓網友笑慘，「看來你沒打算還錢的心昭然若揭，你根本阿扁」。（圖/翻攝自老天鵝娛樂YouTube）

最愛惡搞政治人物的粉專「老天鵝娛樂」又改編歌詞了！不過這次卻應景要為農曆春節做準備，勸人欠錢不要欠過年，改編出一首《請還錢》，吐槽說：「傳說中分享這首歌，欠錢的人看到就會還你錢」，而惡搞中數度出現前總統陳水扁，讓他躺著也中槍，影片出來後馬上讓網友們笑翻，紛紛直呼：「 唱到心坎裡」。

「老天鵝娛樂」表示，「世界上不一定有愛你的人，但一定有欠你錢沒還的人。要過年了，大家一定會想標籤誰的！」這些歌詞都是血和淚交織出來的，「在這個薄情年代，要想別人對你念念不忘，最好的辦法就是欠錢不還」。「老天鵝娛樂」將歌手薛之謙的《演員》改編成《請還錢》，並找來《華人星光大道》節目第一屆的亞軍歌手黎謙演唱。

這首改編歌曲《請還錢》的歌詞當中，批評借錢的人不還錢，結果外出裝闊旅遊買名牌，明明有錢就是不還，然後超級酸諷地吐槽，「現在我都跟你下跪，你還不還我錢，看來你沒打算還錢的心昭然若揭，你根本阿扁」。

而且最重要的是，「請不要拖過春節，不然會衰一整年」，表示用這首歌來表達最後通牒，否則「準備開扁」。

超有梗的惡搞歌曲一出，網友們紛紛tag身邊欠錢的朋友，「欠錢的比借錢的還囂張 」、「惡搞的還滿好聽的欸」、「我笑慘！阿扁能不能不要那麼專業！」、「真的，借錢不還，還一堆藉口」、「超猛的歌聲，影片也都是很有記憶點的電影」、「 這首歌曲寫的很真實我就是受害人」、「片尾的彩蛋Fxxk you」。

(中時電子報)

老天鵝娛樂 FB

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