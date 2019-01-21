直播主情殺案死者父母哽咽求判死 檢補償100萬

2019年01月21日 07:10 中時 陳志賢

「17直播」邱姓女直播主，不願與前男友廖晏霆復合，去年5月遭廖狠刺5刀致死，檢察官依殺人罪起訴，邱女父母日前在庭訊時，哽咽請求法官判死，台北地檢署認為廖男僅因求合不成，就殺害正值青春年華的邱女，讓邱女父母一生承受失去愛女痛苦，選擇在一審宣判之前，依法補償邱女父母共100萬元。

廖晏霆和死者邱女交往3、4年，因個性不合，邱女提分手，但廖男多次到邱女住處堵人求復合，去年農曆春節前，廖還打電話給邱父，放話邱女若分手會對她不利，邱父曾好言相勸，但沒有結果。

去年5月28日晚間，廖帶水果刀及童軍繩，進入邱女住處大樓，持刀猛刺邱女5刀，有2刀深及胸椎、肺部。警方獲報趕到現場，廖拖了約2小時才開門，邱女送醫不治。北檢7月27日起訴廖。

北院本月10日開庭辯論時，廖仍否認故意殺人，堅稱自己原想割腕或上吊自殺，只是想用凶器嚇唬被害人，出庭的邱父哽咽則說，「世間最痛莫過失去至親，白髮人送黑髮人不是親身經歷難以想像」，廖帶刀埋伏，趁女兒出門強闖殺人，還企圖說成意外，想要減刑，連警察趕到敲門都不開門，延誤急救，行為極其無情，「絕對不會原諒他」，請求法官判死。

邱母也說，她迄今無法入眠，「無法接受女兒躺在血泊中死去，殺人償命是天公地道，請法官判他極刑」。面對邱女父母都要求判死，廖當庭痛哭下跪向邱女父母磕頭、道歉。法官諭知全案辯結，定2月21日宣判。

北檢日前在全案一審宣判前，決定依據犯罪被害人保護法，補償邱女父母精神慰撫金、殯葬費共計100萬元，日後將向廖求償。

(中時 )