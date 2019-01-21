影》台大潑酸情殺案被害研究生 醫療費龐大檢補償40萬

2019年01月21日 02:40 中時 陳志賢

（中天新聞/資料影片）

喧騰一時的台大校園潑酸情殺案，造成1死3傷，雖然凶嫌張男已自刎身亡，但被害的台大謝姓研究生，卻從此受到嚴重身心創傷，由於謝男遭受重傷，為了支應後續龐大醫療費用，台北地檢署准予核發暫時補償金40萬元，期盼協助謝男渡過難關。

檢警調查，台科大張姓碩士疑因感情因素，2017年10月19日晚間10時許，前往台大研一宿舍找謝談判，雙方口角後，張持硫酸和水果刀對謝潑酸追砍，造成謝男及駱姓同學和女保全3人受傷，張則當場自刎死亡。北檢由於凶嫌張男已身亡，去年5月處分張男不起訴。

至於謝男因傷勢嚴重，經台大醫院數月治療後出院返家休養，但由於謝男因此事身心嚴重受創，犯保協會特別商請1位親人曾在八仙樂園塵爆案受傷的社工人員，對謝進行心理輔導，希望以被害人家屬「過來人」身分及同理心，積極協助謝早日走出情殺案陰霾。

目前謝男一方面積極復健，同時也重拾課業，在學校擔任助教，不過，謝因遭潑酸造成全身體表面積50％以上燒傷，喪失身體排汗功能，且雙眼因化學灼傷，有白內障重傷害，有1眼僅剩0.02以下視力。

由於謝男家庭經濟狀況不佳，難以支付後續龐大醫療費用，謝男在犯保協會台北分會協助下，以有急迫需要為由，向台北地檢署申請犯罪被害暫時補償金40萬，北檢審議後，決定全數補償。

(中時 )