韓國瑜超愛！跑岡山羊肉、楠梓牛肉麵店指定吃這道

韓國瑜超愛麵！跑岡山羊肉、楠梓牛肉麵店指定吃這道。（圖/翻攝自中天新聞）

友善列印
中時電子報
韓國瑜愛麵食！2度吃岡山羊肉 指定吃麵線。（影/中天新聞YouTube）
想跟韓市長一起吃美食？快來看看有這些！（圖/翻攝自中天新聞）

韓國瑜愛吃牛肉麵，選前選後都到不同牛肉麵店大啖美食，一次吃霜降牛肉麵，第二次吃小時候媽媽常煮的麵疙瘩，也曾被直擊，趕在店家打烊前，造訪左營知名餃子店，吃水餃，還誇讚這水餃皮有嚼勁餡又好，韓粉想必已經發現，韓國瑜似乎很愛吃麵食，恐怕這也跟他的祖籍河南有關，因為河南正是麵食之都，而一月份韓國瑜兩度到岡山跑行程，也都到了同一家羊肉店，兩次都點了麵線，看來真是無麵不歡！

中天新聞報導，影片中被拍到的韓國瑜自己吃得津津有味，也不忘對身邊的人喊說：「坐下來吃，不用怕，公筷有沒有」。羊肉店老闆娘受訪時表示，韓國瑜突然這樣跑來店裡光顧，也讓他們感到又驚又喜，看到他吃得如此習慣，「感到很榮幸！」

中天新聞解密，韓國瑜1/9、1/12只隔了短短3天就2度跑來這間岡山羊肉店用餐，1/9那天點了「乾拌麵線、羊肉湯」；1/12那天則又點了乾拌麵線、羊肉湯，另外還多點「羊肉燴飯、涼拌羊肚」。

老闆娘回憶道，韓國瑜都說他很餓，每次都吃得很快，但卻吃得一臉很滿足的樣子。韓國瑜到羊肉店內用餐，也吸引很多人來找韓國瑜簽名、合照，老闆娘笑說，這時的韓國瑜也會說「先讓我吃完飯再來拍」。

中天新聞報導，幾次跟著韓國瑜吃吃吃，會發現他選前愛吃紅燒牛肉麵、霜降牛肉麵，2度都在同一家位在楠梓加工區的牛肉麵店內吃麵。選後直播又是選擇到牛肉麵店，還大力推薦蛤蜊麵疙瘩，某天晚上也被野生捕捉到大啖左營餃子。看來韓市長除了滷肉飯之外，也是愛麵一族。

(中時電子報)

影》惡搞曲打臉欠錢不還！ 一句「XXX阿扁」網友笑翻

影》惡搞曲打臉欠錢不還！ 一句…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。