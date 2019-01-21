韓國瑜超愛！跑岡山羊肉、楠梓牛肉麵店指定吃這道

2019年01月21日 00:36 中時電子報 林郁庭

韓國瑜愛麵食！2度吃岡山羊肉 指定吃麵線。（影/中天新聞YouTube）

想跟韓市長一起吃美食？快來看看有這些！（圖/翻攝自中天新聞）

韓國瑜愛吃牛肉麵，選前選後都到不同牛肉麵店大啖美食，一次吃霜降牛肉麵，第二次吃小時候媽媽常煮的麵疙瘩，也曾被直擊，趕在店家打烊前，造訪左營知名餃子店，吃水餃，還誇讚這水餃皮有嚼勁餡又好，韓粉想必已經發現，韓國瑜似乎很愛吃麵食，恐怕這也跟他的祖籍河南有關，因為河南正是麵食之都，而一月份韓國瑜兩度到岡山跑行程，也都到了同一家羊肉店，兩次都點了麵線，看來真是無麵不歡！

中天新聞報導，影片中被拍到的韓國瑜自己吃得津津有味，也不忘對身邊的人喊說：「坐下來吃，不用怕，公筷有沒有」。羊肉店老闆娘受訪時表示，韓國瑜突然這樣跑來店裡光顧，也讓他們感到又驚又喜，看到他吃得如此習慣，「感到很榮幸！」

中天新聞解密，韓國瑜1/9、1/12只隔了短短3天就2度跑來這間岡山羊肉店用餐，1/9那天點了「乾拌麵線、羊肉湯」；1/12那天則又點了乾拌麵線、羊肉湯，另外還多點「羊肉燴飯、涼拌羊肚」。

老闆娘回憶道，韓國瑜都說他很餓，每次都吃得很快，但卻吃得一臉很滿足的樣子。韓國瑜到羊肉店內用餐，也吸引很多人來找韓國瑜簽名、合照，老闆娘笑說，這時的韓國瑜也會說「先讓我吃完飯再來拍」。

中天新聞報導，幾次跟著韓國瑜吃吃吃，會發現他選前愛吃紅燒牛肉麵、霜降牛肉麵，2度都在同一家位在楠梓加工區的牛肉麵店內吃麵。選後直播又是選擇到牛肉麵店，還大力推薦蛤蜊麵疙瘩，某天晚上也被野生捕捉到大啖左營餃子。看來韓市長除了滷肉飯之外，也是愛麵一族。

(中時電子報)