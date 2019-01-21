1月21日三大報頭條

三大報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

要求聘任人員進用法制化！「口譯哥」駐美 試委轟不當

●外交部不次拔擢，外派「口譯哥」趙怡翔至駐美代表處任政治組長，引發爭議，考試院日前召開院會，考試委員一片撻伐，認為此舉破壞常任文官體制，行政部門聘任人員直接以學經歷認定的作法太過寬鬆，要求行政院人事總處儘速研議契約人員進用的法制標準以補漏。

貿易談判 再順利不過！川普預告 陸美將達協議

●新一輪陸美貿易談判敲定2月初在美國華府登場，美國總統川普19日表示，陸美貿易談判「非常順利」，相信雙方可達成協議，但否認媒體所指，美方考慮解除對陸進口商品徵收關稅。在陸方可望做出更多讓步下，川普為了替美國跨國企業在陸市場開道，2月貿易會談有極大機率能水到渠成。

陸美角力 重塑世界政經版圖！台灣「自費買扁鑽替老大往前衝」恐陷進退維谷困境

●新聞透視北京和華盛頓正在重塑世界！陸美貿易戰已經重組了世界貿易的規則和產業鏈的重新排列組合，世界權力結構的版圖也將隨之變革。對台灣而言，可能需要更宏觀的角度來看待這場影響人類未來命運和兩岸關係的兩大強權的競爭，才不致如台北市長柯P所說的「自費買了扁鑽替老大往前衝」，結果發現老大心臟病爆發或身體不適而和敵人握手言和，自己反進退維谷那就悲劇了。

舉金門戰役為例 決心汰弱留強！任正非要華為員工準備過苦日子

●陸美科技冷戰逐漸形成，已有多國開始圍堵大陸電訊巨頭華為，華為總裁任正非日前連發2封內部信，要員工有過苦日子的心理準備，強調未來華為唯有內部換代成功，才有可能活下來。

◎旺報

原則出爐 保障存量 擴大增量 台應主動爭取！兩制台灣方案 陸釋統一紅利

●針對大陸今年將邀台灣各界探索「兩制」台灣方案，大陸熟悉此事的人士透露，大陸的探索兩制原則已出來，就是：「保障存量，擴大增量」，存量就是「習五條」中諸如保障台胞財產、台灣制度不變等，一定獲得保障；增量則是台灣可以透過研討與談判要求的，「只要不獨，什麼都可以談」台灣應主動出擊，爭取額外的統一紅利。

談兩制台灣方案 台青：須平等交往

●大陸國家主席習近平提出「習五條」，暢談和平統一，倡議兩岸代表進行政治協商，引起兩岸輿論關注。日前，已有台灣青年組團打頭陣，赴北京暢談「兩制」台灣方案，有青年認為，有些問題在談「兩制」前要特別考慮，包括台灣政黨回歸後能否繼續參政、商業自由、信仰自由等。此外，台灣人民從小拿中華民國身分證，對他們而言，「中華民國」是存在的，必須讓台灣人民感到與大陸平等交往。

兩岸和平統一 習五條對台主軸

●大陸涉台高層表示，中共總書記習近平紀念《告台灣同胞書》發表40周年講話的主線就是和平統一，而且對於統一比以往更充滿信心與底氣，反映大陸將推動兩岸統一的進程；習五條也將台灣前途與中華民族偉大復興聯繫起來，面對兩岸關係的新形勢，台灣各界應該而且可以有所作為，例如對兩制的台灣方案出謀獻策等。

武統台灣 陸有能力排除美干預

●大陸涉台高層表示，大陸希望和平統一，所以習五條一再強調「一個中國、和平統一」的重要性；現在台灣的民進黨，甚至國民黨都拒絕一國兩制，難道是要一國一制？他強調，大陸軍力已經今非昔比，完全有能力排除美國的干預，實現統一（武力統一）。

◎工商時報

台股再添 活水300億

●退撫基金300億元委外代操案，提前於19日敲定由統一投信等6家投信得標，累計退撫基金共有500億元資金未撥款，引起市場利多連想，認為可望挹注股市活水，營造台股封關前再戰萬點契機。

川普：中美貿易談判非常順利‧‧‧

●在中美即將舉行第二輪貿易磋商前，美國總統川普美東時間19日再釋出樂觀訊息，稱中美貿易協商「再順利不過了」，且很可能會達成協議。但對於稍早傳出美國計畫解除部分對中關稅措施，川普則予以否認。

小型車在美失寵

●便宜的小型房車和掀背車（Hatchback）以往是美國人第一次購車的首選，但近年隨著休旅車崛起、油價走低以及經濟好轉，使得省油的小型車需求不斷萎縮，車廠也紛紛停產或縮減在美銷售的相關車型。

經部能源大盤點 2核廠再延20年？月底見真章

●經濟部1月31日將公布新的能源政策調整方案，目前正積極展開各種能源使用狀況的盤點分析，據悉，台電認為核二、三廠均為健康機組，即使要再延役20年，核算部分設備零件老舊汰換更新，及核廢料處理需提撥核後端成本，二座電廠只要支出5、600億元即可支應。

(中時電子報)

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