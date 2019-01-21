冷氣團恐逼「寒流」！今北北基宜大雨 中南部空品達「紅害」

今（21日）強烈大陸冷氣團南下轉為濕冷天氣，北部低溫15度、南部低溫19度。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導
今早氣象局針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭下發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）
強烈大陸冷氣團報到 週二晚間低溫下探10度

週一上班日，來看看天氣如何？今（21日）強烈大陸冷氣團南下轉為濕冷天氣，「台灣颱風論壇」指出「這次影響的冷氣團有機會達到寒流程度！」今早氣象局針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭下發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報，今天北部低溫15度、南部低溫19度。另今天中南部空氣品質不佳，為「紅色警示」等級。

冷冷冷！今日強烈大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移影響，溫度逐漸下降，臺灣北部、東半部、南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨。

氣溫方面，今天全台偏濕冷，北部低溫15度、中部低溫17度、東部低溫18度、南部低溫17度。北部、中部、東部高溫各地高溫約17～20度，南部高溫23度，早晚溫差大，外出需記得保暖。紫外線指數為低量至中量級，外出請注意。

據台灣颱風論壇表示，本週溫度低，注意保暖及寒害。週一強烈冷氣團開始影響，週二起轉為乾冷，各地放晴。週三至週五，全台晴朗，白天溫度回升，但夜晚清晨依然寒冷，日夜溫差大。週六、週日東北季風（或冷氣團）再度影響，北宜、東部又轉濕冷。

至於民眾關心的空氣品質，今日白天影響至中南部地區，加上本地污染影響，空氣品質主要為紅色警示等級，西半部霾害情況受降雨強度可能而有所變化。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區以及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗空品區以及金門、馬租地區為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南以及高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時電子報)

強烈大陸冷氣團南下，今天北部低溫15度、南部低溫19度。（圖取自氣象局網頁）

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