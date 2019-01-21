亞果出任務主角 CIA偽裝大師曼德茲辭世

2019年01月21日 05:08 中時電子報 陳舒秦

2012年好萊塢賣座片《亞果出任務》的真實故事主人翁，美國中情局「偽裝大師」、傳奇性特工曼德茲前天辭世，享壽78歲。他曾在伊朗人質危機中偷天換日，以拍攝科幻片勘景為名赴德黑蘭，實則將6名美國人扮成加拿大籍電影劇組人員救出，一戰成名。

曼德茲（Tony Mendez）原本是繪圖師，在1965年進入中情局，一開始負責偽造證件、簽名、貨幣等，隨後常以電影特效化妝、縝密偽造技巧等手法，成功將人「改頭換面」救出，最有名的是，1979年11月，武裝分子佔領美國駐德黑蘭大使館，控制了66名人質。他當時擔任CIA身分認證部門的負責人，專門為特工們準備假身份，並將特務偷偷送到國外。

曼德茲在人質危機爆發後制定了一項計畫，他假裝要在德黑蘭拍攝一部名為「亞果（Argo）」的科幻電影，並說服加拿大外交官為6名美國人提供假護照，接著就飛到德黑蘭假裝要勘查電影場景，順利將6名美國公民救出。

曼德茲也獲得當時總統卡特接見及「情報之星」殊榮。不過，直到1997年，中情局才將曾經參與解救6人質的內情曝光，外界才知道有曼德茲這號人物。

曼德茲罹患帕金森氏症十多年，病情4年前曝光，被稱為是「真正的美國英雄」，從來沒有宣揚自己的功績，只是全心全意為國家服務。

(中時電子報)