迪化商圈年貨大街慶豬年！文創結合傳統有「藝」思

2019年01月21日 05:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過不久就是農曆春節了！今年是「豬年」，處處可見吉祥話！話說採買年貨，北部人少不了會去迪化街年貨大圈逛逛，採買糖果、南北獲！嘗美味話家常！這次迪化商圈年貨大街這次有新意。以「大稻埕賣小藝」為創業初心的世代群（Sedai Group），再次以「創生」的概念打造『地方創生年貨展，台灣物產小藝埕』活動，讓逐漸式微的年貨大街有創新風貌。

世代群以「創生」為概念，特別將位在「屈臣氏大藥房」的『小藝埕』的騎樓空間，全部保留給全台灣各縣市地方創生的本土優質食品工藝品。（主辦單位提供）

行之已久的迪化商圈年貨大街，過往一直主打著「採買年貨的首選之地」，也是許多人感受年味必逛的一條街，但近年來隨著商業型態的改變，年貨大街不再是採買年貨的唯一選擇，迪化街年貨大街的轉型，也是街區持續討論的課題。

地方創生年貨展為了讓年貨大街添新意，在迪化街上打造的『小藝埕』、『民藝埕』、『合藝埕』等系列街屋，為迪化商圈創造不少新亮點的世代群（Sedai Group），這次以「創生」為概念，特別將位在「屈臣氏大藥房」的『小藝埕』的騎樓空間，全部保留給全台灣各縣市地方創生的本土優質食品工藝品。

從1/19~2/02舉辦『地方創生年貨展，台灣物產小藝埕』活動，冀望以此找回最具原初創生精神的年貨大街。此外，『小藝埕』也與『文化銀行』合作，邀集DHH studio東海醫院、究方社、田修銓等年輕設計師，在1/25~1/27推出新春設計市集。

迪化街年貨大街昨熱鬧開跑，吸引大批民眾前往選購。（吳堂靖攝）

對此，負責年貨大街公共事務的台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，1996年在迪化街創辦的年貨大街是展現店家年節商品的特色，帶動老街區產業的繁榮。對於街區商家能夠結合創意與資源，透過不同的年貨展售，呈現店家品牌特色，商圈十分支持。所以他也很希望在地商家，可以多自發性的設計主題活動，為迪化街年味帶來更多新意。

(中時電子報)