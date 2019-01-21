陰謀論？ 億萬富翁左手拿槍 太陽穴中彈亡

2019年01月21日 06:03 中時電子報 陳舒秦

墨西哥第二大超市集團索里納（Soriana）的常務董事兼首席顧問卡洛斯（Carlos Martin Bringas），在1月18日上午被發現左太陽穴中彈斃命於自己駕駛的車裡，死因是太陽穴中彈死亡，由於他死亡時手上拿著一把點38口徑的手槍，因此警方研判，卡洛斯是自轟身亡。不過也有陰謀論指出，這可能是加工自殺。

1月18日上午11時30分左右，警方獲報在科阿韋拉州聖佩德羅大道一條往工業區的道路上發現有人死在車內，之後發現竟然是富商卡洛斯，當時他左太陽穴中彈一槍斃命，當時他手中還握著一把點38口徑的手槍，警方也找到卡洛斯手槍的槍套，而 因為車輛並無撞擊或其他攻擊痕跡，因此推測他應該是自轟身亡。不過有人提出陰謀論，認為卡洛斯的死亡可能不是單純的自殺，不過官方不願證實這項傳聞，但為了顧及家屬隱私也未透露自殺原因。

卡洛斯是墨西哥第二大超市集團索里納（Soriana）的常務董事兼首席顧問，他所屬的家族在墨西哥富豪榜排名第17位，財富約32億美元（近1000億台幣）），他們所擁有索里納超市集團創立於1905年，1987年股票上市，在墨西哥擁有超過800間店。卡洛斯還經營農業和畜牧公司。

(中時電子報)