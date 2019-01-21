澳網》老球王高喊世代交替 費德勒不悅

2019年01月21日 07:56 中時電子報 盧品青

2001年溫網，費德勒vs山普拉斯。(轉自youtube)

The man. The myth. The legend.



Roger Federer finds his signature magic for @cpaaustralia Shot of the Day. #AusOpen pic.twitter.com/oUWzvLbvRZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20, 2019

費德勒(Roger Federer)在澳網16強敗給20歲希臘選手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，老球王馬克安諾(John McEnroe)賽後向大家宣稱「世代交替的時候到了」。時光彷彿倒轉至18年前，19歲的費德勒在溫網16強打敗傳奇人物山普拉斯(Pete Sampras)，歷史性的一刻重現觀眾眼前。

顯然費德勒還不能接受這樣的結論，他勸大家不用在意老球王的評語。「馬克安諾常常在鏡頭前說話，他總是想講出一些東西，類似的話他已經講了10年，這並不是新鮮事。」馬克安諾本來就喜歡語出驚人，比如說嘲笑小威廉絲(Serena Williams)在男網只能排700名。

即使改朝換代的時刻還未到，費德勒依然驚嘆西西帕斯的勇猛：「他(西西帕斯)過去一年半表現得好極了，他打敗過喬柯維奇(Novak Djokovic)、安德生(Kevin Anderson)、祖維列夫(Sascha Zverev)，他正要邁向更高的境界，這很了不起。」

老球王雖然口無遮攔，這回不完全是胡謅。西西帕斯的打法比較罕見，他單手反拍，全場型的攻防，居於劣勢時頻繁使用網前攻擊，這些都是快要失傳的技藝。令人想起年輕時的費德勒，甚至年輕的山普拉斯(儘管網前技巧還差很多)，西西帕斯跟費德勒互尬反拍的鏡頭也成為澳網當日第一好球。

不過20歲的年紀，193公分的身高，全能型的打法，世界前20的排名，雖然還稱不上天王級選手，但是西西帕斯證明自己有把天王拉下馬的實力。他跟費德勒苦鬥4盤，差距微乎其微，全場他只贏了費德勒1個發球局。

「那一刻我是世界上最快樂的人。」西西帕斯在大滿貫擊退自己的偶像費德勒，「這是一個生涯里程碑，也是美好的第一步，我必須始終保持專注力與謙遜。」

(中時電子報)