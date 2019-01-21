不獨立又不愛中華民國 韓國瑜3問蔡總統：台灣未來？

2019年01月21日 08:08 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜在當選高雄市長後，持續拚經濟、讓高雄發大財的主張，也讓他成為媒體關注的焦點，他昨天在臉書上貼出接受日本獨立記者野島剛的專訪內容，對於蔡英文總統本月初呼籲各政黨別提「九二共識」，韓國瑜則反問，「不要中華民國，也不接受九二共識，那就獨立啊！現在也不敢獨立，不愛中華民國，也不願接受「九二共識」。他直言，「請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」

韓國瑜昨晚在臉書PO出一篇他日前接受專訪的報導，專訪中他透露，小時候接受眷村教育，加上父親跟日本打仗，的確有段時間討厭日本人，但長大後接觸日本文化，1985年入選與日本的青年交流團，14天的行程中，日本的「乾淨、整齊、彬彬有禮」讓他超震撼。

野島剛問韓國瑜，「有人說你選舉的方法，算是一種民粹主義，對這樣的說法有沒有什麼意見？」，韓國瑜說，我覺得是打到大多數高雄人民的心，讓他們震撼，那是個過程。我一開始講高雄又老又窮，他們拒絕接受，覺得生氣、沒有面子，會去抗拒、反擊，但反擊完開始討論，慢慢擴散出去以後，大多數高雄市民就開始思考，當他開始覺得有道理時，他會轉為沉默。而當他真的認為，我們又老又窮的時候，投票行為就改變了。

對於近期躍上媒體版面的兩岸敏感議題，韓國瑜直言，他認同「九二共識、一中各表」，即使對岸說不是「一中各表」，但台灣還是應該堅持。「最關鍵是一中」，他相信這是大多數兩岸民眾都能接受的。

而蔡英文月初呼籲各政黨別提「九二共識」，韓國瑜則反問，「不要中華民國，也不接受九二共識，那就獨立啊！現在也不敢獨立，不愛中華民國，也不願接受「九二共識」。他直言，「請問蔡總統，到底台灣2300萬人要去哪裡？」。韓國瑜還說，我們要去參加奧運，我們用什麼？中華台北！「中華台北」是國家嗎？中華台北是地名嗎？中華台北是民族嗎？通通都不是嘛！大家接受中華台北，那就是要想個辦法。「九二共識」，大家現在能接受，那不就好了嘛！其他發展經濟嘛！

(中時電子報)