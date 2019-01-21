墜谷女山友攻頂秀火辣身材 為這原因…4年換97套比基尼

吳姓墜谷女山友攻頂時會換上比基尼，大方秀火辣身材。(翻攝臉書/G哥比基尼的高山足跡)

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中時電子報
/綜合報導
吳姓墜谷女山友去年發文，表示曾滑落斷崖。(翻攝臉書/G哥比基尼的高山足跡)

知名「比基尼登山客」吳季芸獨攀中央山脈，19日下午行經信義鄉盆駒山往無雙社路段時，墜落20公尺深山谷，救難人員已火速搶救中。吳女去年受訪曾表示，之所以在攻頂時換上比基尼，僅因與友人打賭輸了，從此登山時會拍比基尼拍照，4年來共換過約97套。

吳季芸11日獨自攀登玉山國家公園「馬博橫斷」路線，行經信義鄉盆駒山往無雙社路段時，墜落20至30公尺深山谷，下半身動彈不得，上半身也受傷，撥打電話向好友楊男求救，再由楊男向消防局報案。

吳季芸臉書經營《G哥比基尼的高山足跡》專頁，擁有3000多名粉絲追蹤，吳女在攻頂時會換上比基尼裝扮，大方展露火辣身材，去年12月吳女在臉書發文透露曾在斷崖失足，滑落好幾米，驚恐地說「我真的算撿回一命」、「爬的時候，我真的很希望突然天降奇兵解救我。沒抓踏好真的就會直接重摔落。衛星電話打出去哭十分鐘不是哭假的」

據自由時報報導，吳女去年接受訪問時曾指出，先前因為和朋友打賭輸了，從此便依照約定，每次攻頂換上比基尼拍照留影，4年內就穿了97套。而吳女墜谷消息一出，眾多山友紛紛在她的臉書留言，集氣為她祈福。

(中時電子報)

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