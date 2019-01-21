韓國瑜北市府上3天被趕盡殺絕 他提二問轟藍綠

高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台北市長柯文哲日前透露高雄市長韓國前曾擔任台北市政府給職顧問，結果上了3天班卻被趕盡殺絕。韓國瑜昨證實確有此事，但他說他是很自愛的人，不願給長官造成任何麻煩，所以選擇離開。對此，前國民黨立委蔡正元則提出兩問轟藍綠兩黨。

柯P日前指出，韓國瑜離開北農後，有請他擔任北市府有給職顧問，連辦公室都幫他找好，韓也來上班3天，卻遭到「某潮流」趕盡殺絕，有人對他說「你跟他這樣交朋友，我們怎麼信任你？」韓國瑜有義氣說「算了，我不要增加你困擾」，就離開北市府。韓國瑜昨證實此事，並表示後來大概被別人趕走，感覺到政黨惡鬥氣息起來，他說他很自愛，不願給長官造成任何麻煩，最後選擇離開。

對此，蔡正元在臉書發文指出，韓國瑜離職後回國民黨找立委求救，但沒人搭理他，韓國便跑去選國民黨主席，民進黨暫停追殺。然而，國民黨主席落選後，民進黨繼續追殺韓，威脅要關掉韓夫人經營的學校。韓國瑜人生走到頭，吳敦義給他一張令牌，要他去高雄吃苦，沒想到開創出新局面。

蔡正元提出兩個問題，包括民進黨當政，濫用權力追殺韓國瑜，民進黨跟日本山口組有什麼不同？第二、國民黨立委對被追殺的韓國瑜拒絕伸出援手，蔡正元轟「這種國民黨連個小堂口都不如！」

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

不獨立又不愛中華民國 韓國瑜3問… 韓流颳起極端政治 柯P一句話形容…

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