解毒第一名水果！分解亞硝酸鹽超神效

圖為芭樂(資料照)

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中時電子報

香腸等加工肉品普遍添加致癌物亞硝酸鹽，但偏偏又是民眾常吃的食物，根據農委會進行水果解毒能力測試，芭樂包辦前三名，其次是木瓜、鳳梨；這些水果因富含維他命C、多酚類、類黃酮等抗氧化劑，可分解亞硝酸鹽。

《台灣好食材》報導，熱狗、香腸、火腿等加工肉品，普遍添加可預防肉毒桿菌生長的亞硝酸鹽，經高溫烹調後，形成過量亞硝胺，增加罹癌風險，被世衛組織列為第一級致癌物，但這些加工肉品偏偏都是民眾常吃食物，香腸平均每天消費量達12萬公斤。

農委會對此特針對29種水果，包括16種國產、13種進口水果進行去除亞硝酸鹽能力測試，結果「解毒」功能最強的水果是芭樂，珍珠芭樂、帝王芭樂並列第一，第3名是紅心芭樂，木瓜、鳳梨分居第4、5名，第6~10名是葡萄柚、茂谷柑、海梨柑、紐西蘭奇異果及南非葡萄柚。

農委會鳳山熱帶園藝試驗分所助理研究員楊淑惠表示，進口水果分解亞硝酸鹽的功能不如國產水果，應是進口水果輸運來台的時間較長、維生素C易被分解造成，建議買水果以國產為優先，最好與加工肉品同一餐吃，有效抑制及分解亞硝酸鹽。

根據美國農業部(USDA)營養資料庫，每100公克的芭樂，維生素C含量高達228.3毫克，超過奇異果2倍之多（92.7毫克）。台灣一年四季都可生產芭樂，是不錯的選擇。

(中時電子報)

文章來源：《台灣好食材》

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