韓流颳起極端政治 柯P一句話形容韓國瑜

2019年01月21日 08:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲接受電視台專訪，當主持人問到關於高雄市長韓國瑜的議題上，柯Ｐ表示，當初人家在北農做得好好的，某潮流就是趕盡殺絕，才在九合一大選搞成「搶了菜攤，丟了江山」的結局。而柯Ｐ更直言「韓國瑜比大家想得更有料」。且有韓國瑜以後，大家愈來愈不敢預測政治，因為韓國瑜的例子是一個極端政治。

對於這次九合一選戰結果，柯文哲於台視接受專訪時，以「搶了菜攤，丟了江山」來形容。他表示，韓國瑜在北農好好的，民進黨何必去弄他。

柯文哲再表示，韓國瑜也是政治學上，很好研究的對象。他中間有十六年，是從政壇消失，其中有十二年是無所事事，那再去當北農總經理四年。韓國瑜在這十六年間讀了多少書，而後他又回到北農，北農又是讓韓國瑜有機會蹲在哪裡，跟全台灣菜農在連繫。所以為什麼北總經理，可以影響到南部的農會，這是這個原因。

當主持人問到當韓國瑜離開北農，是否希望韓可接市府顧問？柯P回答，有，這很多內幕。這就是搶了菜攤，丟了江山。「某潮流」就是一定要那個位置，那時市府有缺一個有給顧問缺，他要請韓來當，那時辦公室都幫韓找好，韓也來上班三天。結果又說「他這樣跟韓交朋友，要怎麼相信他」。然後韓就想說算了，不要製造他困擾，就走了。

主持人一直追問是不是綠營趕盡殺絕，連市府顧問的位置都不給韓國瑜做？柯Ｐ大笑，要主持人有機會訪問韓國瑜時，再問他。他認為退一步海闊天空，或是留餘地，大家都好做人。老實說，如果2018年不是白綠分手，也不會搞到全軍覆沒。

柯Ｐ談到韓國瑜，表示韓比大家想像的更有料。大家都覺得韓在搞笑，韓也是有讀書的，因為韓有一段時間都在沉潛。對於韓國瑜的未來發展，柯Ｐ認為要看韓的能量能撐多遠，而且韓國瑜的真正考驗還沒有開始，還要看一年才知道。

問到國民黨2020總統候選人會是誰？柯Ｐ認為，如果沒有韓國瑜，大家都會寫答案。現在有韓國瑜，大家都不知怎麼寫。韓國瑜讓台灣的政治更深不可測。且有韓國瑜以後，大家愈來愈不敢預測政治，韓國瑜的例子就是一種極端政治。

(中時電子報)