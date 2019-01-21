黃國昌辭時代力量黨主席！深夜發文「卸下黨務」

2019年01月21日 08:55 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

時代力量執行黨主席黃國昌今天凌晨在臉書發文表示，將卸下黨務，專注攸關台灣未來前景的改革議程。據悉，時力黨內人士研判，由立委林昶佐接任的可能性很大，接下來將在1月底及過年後分別進行黨務選舉，選出決策委員和黨代表。

回顧去年九合一選舉，時力共提名40名縣市議員候選人，台北、桃竹苗或是南部縣市都開出漂亮成績單，順利拿下16席，不過黨主席黃國昌輔選的新北，與黨團總召徐永明督軍的台中市，則是全軍覆沒，當時外界質疑黃國昌，應該要辭黨主席負責。黃當時回應黃國昌回應「那種不具名的放話，聽聽就好。」

黃國昌說，黨已開始站穩腳步，「我想，這是一個適當的時機，卸下黨務。專注更多攸關台灣未來前景的改革議程，將是我下一階段的工作重心」。

「我瞭解，這個決定或許會讓支持者感到驚訝，但我要請大家對時代力量有信心。這個政黨，充滿了許多認真從事政治工作的同志、也集結了許多對新政治懷抱理想的朋友。他們的理念、能力與創意，不僅能讓時代力量保持繼續前進的動力，也能使時代力量與豐沛的社會力，進行更緊密的結合。我相信，走出時代力量自己的道路，是絕大多數支持者對時代力量的期望。我也相信，新一屆的決策委員，一定能引領時代力量面對未來新的挑戰」。

(中時電子報)