黃國昌辭時代力量黨主席！深夜發文「卸下黨務」

時代力量黨主席、立委黃國昌。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

時代力量執行黨主席黃國昌今天凌晨在臉書發文表示，將卸下黨務，專注攸關台灣未來前景的改革議程。據悉，時力黨內人士研判，由立委林昶佐接任的可能性很大，接下來將在1月底及過年後分別進行黨務選舉，選出決策委員和黨代表。

回顧去年九合一選舉，時力共提名40名縣市議員候選人，台北、桃竹苗或是南部縣市都開出漂亮成績單，順利拿下16席，不過黨主席黃國昌輔選的新北，與黨團總召徐永明督軍的台中市，則是全軍覆沒，當時外界質疑黃國昌，應該要辭黨主席負責。黃當時回應黃國昌回應「那種不具名的放話，聽聽就好。」

不獨立又不愛中華民國 韓國瑜3問蔡總統：台灣未來？

黃國昌說，黨已開始站穩腳步，「我想，這是一個適當的時機，卸下黨務。專注更多攸關台灣未來前景的改革議程，將是我下一階段的工作重心」。

「我瞭解，這個決定或許會讓支持者感到驚訝，但我要請大家對時代力量有信心。這個政黨，充滿了許多認真從事政治工作的同志、也集結了許多對新政治懷抱理想的朋友。他們的理念、能力與創意，不僅能讓時代力量保持繼續前進的動力，也能使時代力量與豐沛的社會力，進行更緊密的結合。我相信，走出時代力量自己的道路，是絕大多數支持者對時代力量的期望。我也相信，新一屆的決策委員，一定能引領時代力量面對未來新的挑戰」。

(中時電子報)

韓流颳起極端政治 柯P一句話形容… 美式初選就聽牌？他六問轟國民黨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。