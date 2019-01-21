農業施政如何接地氣？陳吉仲：補助直接給農民

2019年01月21日 09:13 中時 游昇俯

農業產銷失衡年年發生，本身具有農業經濟專業，農委會主委陳吉仲將其視為捨我其誰、必須解決的問題。在他任內，不僅要加強農產外銷及加工，避免菜賤傷農，翻轉產銷失衡；還要讓施政更「接地氣」，由農委會站上第一線幫農民解決生產問題，將所有農業補助直接落實到農民身上。

去年香蕉、鳳梨、高麗菜價格接連崩跌，年年出現的產銷失衡，似乎已成為農業永恆的宿命。在新的任期中，陳吉仲認為，農業政策目標只有兩個，一要農民收入提高、賺大錢，一要消費者能買到安全的農產品，所有施政都必須回歸到這兩個目標。

他表示，產銷失衡是台灣農業長期的結構問題，原因就在於國內市場太淺盤，只要產量多一點或少一點，都會造成價格波動，只有扎扎實實的做好出口外銷及加工，創造國內市場以外的需求，國內農產價格才會好。

陳吉仲指出，拓展外銷，接下來會致力開闢東南亞華人市場，例如新加坡、馬來西亞過年過節同樣喜歡用柑橘、鳳梨，加上目前釋迦雖然98％外銷大陸，其實東南亞華人也很有興趣，極具開發潛力。

只要農產加工、出口每年增加10％，國內價格就能維持很好的水準，但像高麗菜等大宗蔬菜，則需建立更完整的制度。

陳吉仲指出，目前的預警系統，是從售出的種苗數量推算種植面積，數據提供農民參考已慢了20天，因而深受詬病，農委會之後會請種苗業者直接提供訂單資訊，將預警提前一個月，再配合種植登記，提供農民每公頃3萬元有機資材補助，確保價跌時他的收入不會低於成本，如此便可望解決生產過剩的問題。

他說，若產量依舊過多，會啟動加工、外銷幫助消化，若還不夠，農委會將優先處理品質不好的農產品，避免拖累市場價格。

新內閣力主施政要「接地氣」，陳吉仲認為，要接地氣就是要讓農民實際感受到政策的好處，舉例來說，過去給予合作社、農民團體、協會的各種農業補助，以後都要直接讓農民收得到；未來也會要求農委會各場試所收集農民遇到的生產問題，盤點解決方法，實際幫農民解決，而不只是做宣導。

陳吉仲表示，農委會除了能支援農民土地、技術及資金，將來在需求端會花更多心力，協助農民行銷、打通路，希望讓農民真正感受到，農委會是個幫他們解決問題的部會。

(中時 )