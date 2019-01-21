一盆吸掉家中80％有害氣體 5大植物代替空氣清淨機

2019年01月21日 09:09 中時電子報 莊楚雯

這週強烈大陸冷氣團來襲，怕冷的人開始把家裡門窗緊閉，導致通風不順暢，室內空氣污染濃度上升，像是地毯、膠合板等建材會散發出甲醛，待在家裡的時間長會對人體有害。因此，在家中擺放吊蘭、綠蘿、常春藤、波斯頓腎蕨、白掌等吸廢氣的植物，可幫助吸收室內裝潢的空氣污染物，花小錢擁有天然的空氣清淨機。

1吊蘭

早安健康報導，有著「綠色淨化器」美名的吊蘭，能吸收甲醛等室內80%以上的有害氣體，在房間擺放一、兩盆吊蘭，能讓空氣中的有害物質降到最低。

2常春藤

常春藤是一種能強效去除甲醛的植物，針對地毯、絕緣材料、膠合板中的甲醛有很強的吸收能力，也能去除藏在壁紙中對腎有害的二甲苯。

圖為常春藤(達志)

3綠蘿

綠蘿可吸收空氣中的氨氣、苯及甲醛，在新裝潢的房子裡放上幾盆，保持通風，幾天後就能住人。

圖為綠蘿(達志)

4波斯頓腎蕨

波斯頓腎蕨被譽為「最有效的生物淨化器」，適合在室內栽種、觀賞、淨化空氣。每小時能吸收20微克左右的甲醛。

圖為波斯頓腎蕨(達志)

5白掌

在歐洲有「過濾室內廢氣能手」的美譽，能吸收氨氣、丙酮、苯和甲醛等有害物質，最適合擺在廁所。

圖為白掌(達志)

另外，有些植物則不適合擺在室內，對人體有害。像是聖誕節必買的一品紅，會釋放有害物質，汁液會讓人過敏、紅腫；摸了會合起來的含羞草，如果接觸過多，會掉髮、傷害皮膚，不適合養在室內。以及香氣宜人的百合，如果放臥室，香味會使人中樞神經過度興奮而失眠。

(中時電子報)