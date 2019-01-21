台中花博「花舞館」獲金質獎肯定 將展出婚禮及春節佈景

2019年01月21日 09:15 中時 陳世宗

花舞館競賽廳正推出「婚禮會場佈置大賽」檔期，營造浪漫的婚禮氛圍。（陳世宗翻攝）

以花朵概念為發想的后里馬場園區「花舞館」，除設計優雅外觀，同時考量無障礙通行、節能減碳、生物多樣性、複層植栽景觀美學等，日前榮獲有「工程界奧斯卡獎」之稱的公共工程金質獎肯定。

花舞館競賽廳正推出「婚禮會場佈置大賽」檔期，營造浪漫的婚禮氛圍；2月1至17日則將接續推出濃厚春節氣氛的「年節花卉設計大賽」，歡迎踴躍前往欣賞。

台中市政府建設局指出，花舞館空間規劃包含A館「競賽廳」、B館「蘭花廳」，以及藝文表演的花舞台、歐陸小食集及紀念品販賣部等區域。A館建築外觀打造沉穩色澤及花瓣般變化的金色格柵外牆，彷彿花朵盛開，入夜後室內燈光通過格柵隱隱透出，有如夜空星辰。

B館建築外觀則以輕巧的白色外牆格柵呈現簡潔面貌，夜間燈光透過格柵遮掩混合出素雅的光線，點綴不同層次的建物風格，夜間的花舞館呈現出與白天截然不同的風格樣貌。

競賽廳1月11至27日進行「婚禮會場佈置大賽」競賽檔期，邀集各路好手發揮創意與巧思，以鮮花佈置出浪漫的婚禮會場。婚禮會場佈置大賽結束後，將於2月1至17日推出具有濃厚過年氣氛的「年節花卉設計大賽」，以年節應景的花卉植物，呈現年節團圓、除舊、花卉吉祥祝福的氛圍。

(中時 )