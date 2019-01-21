美式初選就聽牌？他六問轟國民黨：黨中央說了算？

2019年01月21日 09:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨2020到底誰出線？據聞，國民黨有意朝美國的「開放式初選」來做規劃，選出2020的總統候選人。對此，前國民黨立委孫大千提出六個問題質疑，並轟現在是國民黨中央說了算嗎？

國民黨2020總統大選誰出征備受關注，但黨內初選提名機制，至今未定論。九合一大選後，傳出包括趙少康等人，曾向黨主席吳敦義提出仿效「美國公民初選模式」建議，而黨內也朝非黨員一票、黨員兩票加權方向規畫。

對此，孫大千於臉書發文表示，搞了這麼多花樣，就真的能夠讓「相公」聽牌了嗎？更提出六點質疑美式初選：

第一，美國的政黨政治是屬於柔性政黨，既沒有黨主席，也沒有固定的黨員。而國民黨的體制是屬於剛性政黨。為什麼國民黨要採取美國的初選模式啊？

第二，就算是採取全民調的模式，本來就應該要分區辦理說明會和辯論會，一方面訴求理念，另一方面可以釐清路線，對國民黨來說，更是一個接地氣的全國性造勢行動。但是，這並不需要分區辦理民調啊？

第三，在全國性民調的抽樣過程當中，自然會考量各分區的人口分佈狀況。然而，如果分區進行民調，不管在抽樣方法或是加權公式，人為介入和操作的空間太大，民調結果的公正性必然會受到質疑，不是嗎？

第四，如果全民調可能會被綠營選民進行灌票，難道分區民調就不會發生這樣的情況嗎？

第五，全國性民調可以包含市話和手機同時進行調查，成本也不至於增加太多。但是，如果進行分區民調，在技術上很難將手機民調一併執行，這樣所做出來的民調結果，和真實選民的支持意向，恐怕會有很大的落差。

第六，現存於黨內極度嚴重的人頭黨員問題，都還沒有辦法解決。如果貿然將失聯黨員一併納入，進行黨員投票。這不是給有心上下其手的人，一個全面灌票的大好機會嗎？尢其是，失聯黨員要如何認定？最後還不是黨中央說了算嗎？

(中時電子報)