柯P爆與韓國瑜往事 陳敏鳳直言：至少可達到兩效果

2019年01月21日 09:39 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲日前爆料，韓國瑜離開北農後，有請他擔任北市府有給職顧問，結果上班3天就走人，柯說因為韓國瑜不想給他製造困擾才自己離開。對此，資深媒體人陳敏鳳指出，柯文哲提這個往事至少可以達成二個效果。

柯文哲日前接受專訪時爆料，他曾在市府空一個給職顧問缺，請韓國瑜來當，辦公室都幫韓找好，他也來上班3天，卻遭到「某潮流」趕盡殺絕，有人對他說「你跟他這樣交朋友，我們怎麼信任你？」韓國瑜則有義氣說「算了，我不要增加你困擾」，就這樣離開北市府。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，柯文哲提這件事，至少可以達成二個效果，第一是暗示他與韓是好朋友，即使柯韓會遙遙無期，但柯文哲仍跟其他國民黨候選人一樣，想沾韓國瑜的光，因此，要維持柯文哲的網路聲量或支持度，就得跟韓國瑜「抱緊緊」。另一效果則是再打民進黨一拳，而打這一拳也有二個效果，包括為近日上演的立委補選戲碼加溫，以及為自己未來大位爭取藍色選票出手。

陳敏鳳也提及，柯文哲可稱為台灣政治網紅之祖，但去年「韓流」簡直打趴柯粉，行政院長蘇貞昌的網路直播也後來居上，當柯的網紅優勢逐漸消退時，得靠什麼維持政治地位，攻取大位，成了一大考驗。

(中時電子報)