獨家》微風南山嘗新別漏它 UMAMI金色三麥輕奢食尚餐酒館開賣

2019年01月21日 09:41 工商 姚舜

〈龍蝦的豐功鮪業法式式土司塔〉是道類似Tapas的「手指美食」，迷你法式土司上的龍蝦用了魚子醬和魚卵，以及鮪魚慕斯提味。（圖／姚舜）

坐在包覆式的藍絲絨沙發式餐椅上，眼前是完全沒有遮蔽障礙的台北101大樓景致，吃的是石板烤牛排搭配用泰式冬蔭功作湯底的海鮮鍋物，並有草莓或蜂蜜口味的精釀啤酒佐餐，這樣的情境，金色三麥餐酒集團在微風南山atre百貨7樓新開的〈UMAMI金色三麥〉傳遞的用餐體驗。為了重視每一分細節，所以新餐廳開張時間比同業晚了點，即日起才開始接受客人訂位。

「我們希望和客人一起成長」，金色三麥總經理葉淑芬感性地說，金色三麥以鮮釀啤酒起家並以此為主題成功發展連鎖，進而成為以鮮釀啤酒為主題的餐酒集團。在立足市場15年後，老客人、老朋友對餐飲體驗的期待也更高，所以集團決定搶進信義區最新熱點，並再創全新品牌〈UMAMI金色三麥〉，以有別過去金色三麥的新概念、新空間、新菜單與新服務，鄉《遞「輕奢食尚」新體驗。

〈UMAMI金色三麥〉的菜單羅列大菜與小食，並有諸如〈明太子松阪豬肉串〉與〈雞脖子串燒〉等燒烤料理供食客配酒。（圖／姚舜）

〈UMAMI金色三麥〉的菜單跨菜色地兼容各種好吃美食，只要預訂就可以嘗到用櫻桃鴨料理的〈S曲線酒蒸糯米鴨〉。（圖／姚舜）

〈UMAMI金色三麥〉菜單上有些菜式是由廚師到客人桌邊烹調料理，這樣的服務除讓客人「感受尊榮」，亦增添了食趣。（圖／姚舜）

〈UMAMI鮮蝦啤酒浴〉是將新鮮白蝦放在炙燒的石頭上後，再沖淋金色三麥的鮮釀啤酒燜蒸至熟。（圖／姚舜）

舖在熱石上再沖淋鮮釀啤酒燜蒸的白蝦，蒸熟後肉質鮮嫩彈Q並帶有酒香。（圖／姚舜）

〈UMAMI金色三麥〉主廚郭承勳兼擅長高檔日本料理，圖中的〈義式生牛肉沙拉〉，就用了一點日本味醂提味。（圖／姚舜）

〈狼煙嫩烤戰斧豬〉是用優質的「究好豬」，以加了馬告的橄欖油略為醃漬提味後再煎烤而成，吃食時可沾煙燻覆盆莓醬。（圖／姚舜）

〈UMAMI金色三麥〉所在位置很獨特，從101大樓這側看過去，它就位在微風南山百貨棟的7樓，它就像個「鑲嵌」在建築中的方盒子，很搶眼、也很容易辨識。搭電梯來到被稱為「摘星餐酒館」的樓層、走入餐廳內，眼前的畫面顛覆了很多人預設的想像。這裡完全不像一個「喝啤酒的地方」，反而像歐洲歌劇院，挑高9米的大器空間、金色管狀流蘇式吊燈與水晶燈，藍絲絨沙發與窗簾，大理石餐桌桌面…，流洩著一股歐風典雅的獨特氣韻。

用油花豐富Prime級去骨小牛排在鐵板上呈現的〈滋滋岩烤醉牛石板燒〉，上桌時確實會滋滋作響且噴香。（圖／姚舜）

〈黃袍加身松露金醬熱拌蔬菜〉是一道內有10多種不同蔬菜的溫沙拉。（圖／姚舜）

〈蝦皇暹羅浴串串鍋〉是一道用泰式冬蔭功湯為湯底烹煮的鍋物料理，內有天使紅蝦、小卷和蛤蜊，在多樣海鮮「助攻」下，酸辣湯頭中帶有甘甜。（圖／姚舜）

由調茶師調製的〈玻璃心花果露〉，讓新鮮水果也能化身透有晶球，除色相誘人，用洛神蘋果醬汁提味的果汁也非常吸引人。（圖／姚舜）

〈敲三下焦糖脆片松露烤布蕾〉表層的焦糖脆片，非常薄脆，烤布蕾氣香則非常濃郁。（圖／姚舜）

金色三麥以鮮釀啤酒起家，如今集團插旗微風南山開設〈UMAMI金色三麥〉摘星餐酒館，當然以喝到各式鮮釀啤酒。（圖／姚舜）

是的！占地100坪、有100個客席座位的〈UMAMIA金色三麥〉，從空間的裝潢設計、菜單上的菜式，服務人員的穿著打扮全都升級，現場並增加了專業樂師走動式演奏，如是的氛圍，帶有一股低調奢華的貴氣，但金色三麥集團未將之稱為FineDining餐廳，而是定位為一Bistro餐酒館。這也意味著，客人只要用Bistro的代價，就能在這裡坐擁大器空間並享受餐點，鬧中取靜的感受「輕奢食尚」。

為了滿足「各類人等」的口味，〈UMAMI金色三麥〉未強調特定菜系，而是以「有容乃大」的精神設計菜單，且主廚郭承勳率領的廚藝團隊傾力炫技，發揮烹調創意讓各國食材醬料在餐盤中「大和解」。

所以，這裡可以嘗到法式土司托著的龍蝦、用味醂提味的義式生牛肉、鐵板炙烤的骰子牛肉、用馬告提味並可沾著覆盆子醬吃食的嫩烤戰斧豬排，以及以泰式冬蔭功湯頭作的海鮮鍋物、讓鮮蝦作SPA的UMAMI燜蒸蝦。甚至，客人只要預訂，隱藏版菜單中還有類以葫蘆鴨的中式口味〈S曲線酒蒸糯米鴨〉。另外，你也可以點用諸如〈明太子松阪豬串燒〉、〈牛肋肉串〉或〈梅花豬沙嗲〉等燒烤小食當下酒菜，並以各式不同風味的精釀啤酒佐食。

〈UMAMI金色三麥〉菜餚的食材用料不俗，美國Prime級去骨小牛排、豬排用的是「究好豬」、糯米鴨的鴨胚是櫻桃鴨，海鮮食材則有口感彈Q的龍蝦、體型壯碩的天使紅蝦、大白蝦等，廚師並會用到松露醬、魚子醬與明太子等為菜餚提味增鮮。

為了升華客人用餐體驗，〈UMAMI金色三麥〉菜單上有些菜式是採桌邊服務，由廚師在客人桌邊現場烹調料理，這樣的服務也更增客食趣。

同樣都有景觀，〈UMAMI金色三麥〉的消費較高樓層餐廳親民，沙拉類220元起、開胃菜類180元起、燒烤類串燒小食150元起，義式生牛肉沙拉380元、類似溫沙拉的松露金醬熱拌蔬菜280元、有各種海鮮的泰式鍋物980元，中午套餐480元起，晚間套餐1200元起，對照空間與用餐氛圍，這樣的訂價，CP值頗高。

(工商 )

位在微風南山7樓的〈UMAMI金色三麥〉的空間挑高9米，裝潢設計大器優雅，乍看有點像歐洲歌劇院。（圖／姚舜）

〈UMAMI金色三麥〉設有時尚酒吧檯。（圖／姚舜）

客人在〈UMAMI金色三麥〉的吧檯，可以透過開如畫框式的玻璃窗看到廚藝團隊工作的情況。（圖／姚舜）

〈UMAMI金色三麥〉的主廚郭承勳（右），曾在觀光飯店高檔餐廳歷練。（圖／姚舜）

〈UMAMI金色三麥〉位在微風南山7樓，從圖中可以看出該餐廳挑高9米展現的氣勢。（圖／姚舜）