排隊40分鐘領韓國瑜紅包 韓粉驚訝發放者竟是DPP立委

高雄市政府發放限量20萬個韓國瑜官方版紅包，搭配高雄11個商圈活動，現場發放限量版紅包。韓粉排隊搶沾喜氣。(韓國瑜後援會)

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中時電子報
高雄11個商圈年貨大街陸續登場，也可能到韓國瑜市長限量紅包。（圖／高市府提供）
賴瑞隆和候選人韓國瑜同框。現場信徒及支持者擠到爆，紛紛上前要求跟韓合照，韓國瑜變成人形立牌，一旁的賴瑞隆慘變「隱形人」。(資料照)

高雄市政府發放限量20萬個韓國瑜官方版紅包，搭配高雄11個商圈活動，現場發放限量版紅包。韓粉排隊搶沾喜氣，但有人在「韓國瑜後援會」抱怨，到光華商圈排韓國瑜紅包，排了40分鐘終於領到了，「但令人驚訝的是⋯⋯⋯發現發紅包的人居然是民進黨立委賴瑞隆」，讓他心情十分複雜。

高雄市有11個商圈，上週末開始搭配商圈「高雄過好年」系列活動分批發送，1月19日在三鳳中街、南華商圈、六合夜市；1月20日在甲仙商圈、新堀江商圈、光華夜市；1月25日在忠孝國民商圈；1月26日在後釋商圈、鹽埕堀江商圈、興中商圈；1月28日在青年家具街商圈。

韓國瑜市長紅包跟以前的陳菊市長紅包一樣，裡頭有10元硬幣一枚，限量20萬個，數量也跟以前的市長紅包一樣，不同的地方就是有Q版韓國瑜的畫像。

但有韓粉在「韓國瑜後援會」抱怨，到光華商圈排韓國瑜紅包，排了40分鐘終於領到了！「但令人驚訝的是⋯⋯⋯發現發紅包的人居然是民進黨立委賴瑞隆」，他說「雖然過新年大家快樂；不分黨派！但對於我這國民黨員還是很難理解來平復心情！？？」

賴瑞隆在選舉期間多次攻擊批評韓國瑜，並指韓有大陸勢力支持，若投韓是傷害高雄。他在選舉期間一次宮廟建醮大典，進行「開廟門」儀式時，和候選人韓國瑜同框。現場信徒及支持者擠到爆，紛紛上前要求跟韓合照，韓國瑜變成人形立牌，一旁的賴瑞隆慘變「隱形人」。

網友留言安慰發文者「綠營民代發韓市長紅包？？！外面正在下大雷雨嗎」、「呵，為了2020選舉真是拼啊，這些人……」、「沒關係，換個角度想，給市長好好休息一下好好吃一頓飯」、「 我剛也跟我老公去，結果發現發的人是賴瑞隆，所以我們就沒排了，因為不想從賴手中拿到紅包」、「換個角度，要他發有韓市長圖像的紅包，說不定他心裡也在那邊掙扎呢！放輕鬆～新年快樂囉^_^」、「會不會回馬槍，罵韓市長說都欠錢了還在發紅包」、「跟邱議瑩一樣在舖路了」、「民進黨幹嘛學人家過中國年啊！」、「他肯定比你掙扎」。

(中時電子報)

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