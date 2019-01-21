蔡英文總統民調谷底反彈 創半年多來新高

2019年01月21日 10:21 工商 崔慈悌

蔡英文總統聲望（2019／1月）

台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望在過去10幾天出現戲劇性轉變，總統職務表現贊同率大幅提升10個百分點，達到34.5％，是2018年6月以來最高，不贊同率也從6成下降到4成8。基金會董事長游盈隆表示，總統聲望已從谷底強力反彈，絕處逢生。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「內閣改組、總統聲望與兩岸關係」一月全國性民調發表會。由基金會董事長游盈隆主持並主講，並邀請丁庭宇、林濁水、施正鋒等三位知名學者專家與談。

游盈隆表示，關於總統聲望，我們問：「蔡英文總統上任已經兩年半，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果顯示：5.2％非常贊同，29.3％還算贊同，26.9％不太贊同，20.6％一點也不贊同，18％沒意見、不知道或拒答。

他說，換言之，最新民意顯示，2019年1月，在二十歲以上的台灣人中，有34.5％的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，47.5％的人不贊同；不贊同的人比贊同的人多13個百分點；另一方面，強烈不贊同的人有二成一，強烈贊同的人只有百分之五。

與上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人增加10個百分點，不贊同的人減少12.8個百分點。游盈隆表示，這項發現顯示，蔡英文總統整體聲望在過去十幾天出現戲劇性轉變，不但「總統職務表現贊同率」大幅提昇十個百分點，連原本創歷史新高的「總統職務表現不贊同率」也從六成下降到四成八。

他說，根據相關訊息研判，此次總統聲望從谷底強力反彈，主要是「中國因素」或2019年初習近平「告台灣同胞書」40週年談話及蔡總統強硬回應所造成，和新閣效應關係不大。

從蔡英文總統聲望的長期趨勢圖，此刻蔡英文總統的聲望已從谷底攀升，是2018年6月以來最高的時刻，儘管34.5％的「總統職務表現贊同率」顯示目前她的民意支持度仍屬偏低的狀態。

不過他說，自前年11月開始到現在已經一年又兩個月的「第二次執政困境」持續存在，雖然拜2019年初習近平效應之賜，2018選後巨大民怨狂潮已消退大半。如何從「第二次執政困境」中脫困而出？依然是一個嚴厲的挑戰。

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