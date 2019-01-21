「女孩子不要留！」他連生8女兒 被大哥硬塞1兒子

2019年01月21日 10:14 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

北部地區謝姓男子與妻子結婚多年，含養女在內，共養9名女兒，沒生下兒子，「重男親女」的謝父與謝大哥認為他無子嗣繼承，竟合謀私自將謝男剛出生的6女兒及及謝兄同年出生的兒子「調包」，謝男直到分家產時，才知道「兒子」是大哥的。謝男認為兒子長大後與他不親近，打確認與兒子親子關係不存在官司，法官判准。

判決書指出，謝男與妻子結婚60多年，婚後先是收養1名女兒，之後連生5名女兒，「看不下去」的大哥，強迫謝男必須送養女兒，謝男害怕大哥，只好先後將2女兒及5女兒送養。當時謝妻生下第6胎，又是生女兒，謝父認為謝男名下無子嗣得以延續香火，而長子已有多名兒子，竟然與長子合謀，將謝男剛出生的6女兒登記為長子3女兒，而謝大哥同年出生的兒子，登記為謝男生的「長子」。

之後謝男又生3名女兒，謝男夫妻被隱瞞多年，直到分家時才被大哥告知長子身世。謝大哥甚至恐嚇謝男，若是將交換登記出生的秘密說出來，會害老父親坐牢，謝男無奈之下將非親生的兒子扶養長大。然而謝兒自就讀小學開始，經常回祖厝找親生父母，向生父告狀謝男待他不佳，國中畢業後更是鮮少回到謝男家，與其他姊妹不合。

而謝大哥過世時，謝男兒子執意為生父穿孝服，以「出嗣男」身分為生父送終，今年已經80多歲的謝姓夫婦考量他們年事已高，收養的兒子10幾年來卻對他們不聞不問，與其他女兒更是相處不睦，沒有手足之情，打官司確認與兒子親子官司不存在。

一審法官駁回謝姓夫婦之訴，謝男上訴到二審，高分院法官審酌認為，雙方收養關係迄今已逾50年，親情理應與親生父子無異，但顯然謝姓夫婦與收養的兒子關係不佳，准許謝男提起確認親子關係不存在之訴，判終止收養關係。

(中時電子報)