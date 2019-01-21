中華郵政資費調漲喊卡 林佳龍：暫緩漲價是負責任做法

中華郵政日前宣佈調漲資費，引發外界爭議，交通部長林佳龍緊急喊卡。（陳祐誠攝）

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國內包裹資費18年沒漲、快捷資費12年沒漲，中華郵政17日宣布，將在3月4日起，調漲資費10到20元不等，引發民怨。交通部長林佳龍今（21）日接受媒體聯訪時表示，為避免調漲資費對物價波動影響，已要求中華郵政暫緩調漲措施，他強調中華郵政的經營業績應與社會大眾分享，才是「負責任的做法」。

中華郵政日前表示，為反映合理成本，國內包裹部分，將原本「5公斤以下」的級距，拆為「3公斤以下」與「3至5公斤」，3公斤以下的資費維持70元，3至5公斤資費從70元調整為80元，5至10公斤從90元調整為100元；而10公斤以上的包裹，各級距調漲20元。

國內快捷則將「1至5公斤」級距拆為「1至3公斤」與「3至5公斤」，1至3公斤資費維持130元，3至5公斤從130元調整為140元，5至10公斤從170元調整為180元；10公斤以上的快捷，各級距同樣調漲20元。

然而，外界擔憂郵價資費調漲後，恐怕會帶動其他物價波動。林佳龍今日參加交通部新春記者會前接受聯訪時表示，有要求中華郵政提供近年來營運的相關資料，並重新計算，分析後認為營運有所獲利，盈餘就應該與人民分享，決定暫緩調漲政策，且暫緩沒有期限。

林佳龍表示，政府不可只考慮成本等因素就貿然調漲，對於其他民生物價的帶動效應也須一併考量，暫緩調漲郵資是「負責任的做法」，他強調，交通部施政應以人為本，務必站在人民角度施政。

(中時 )

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