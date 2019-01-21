留下漂亮身影！賴清德任內表現五成三的人滿意

2019年01月21日 10:27 工商 崔慈悌

i賴清德院長任內施政表現的民意反應（2019／1）

賴清德院長任內施政表現滿意度趨勢圖[2018／1~2019／1]

前行政院長賴清德請辭下台，被視為民進黨最能與蔡英文總統比拼的中生代龍頭，民調表現備受關注。台灣民意基金會今天公布民調，外界對賴任內表現有五成三的人表示滿意，三成五的人不滿意，基金會董事長游盈隆表示，賴為他他這段從政旅程劃下美好的句點，這樣的下台身影肯定會羨煞許多曾任行政院長的人。

前行政院長賴清德去年九月初上任迄今一年又4個月，其中經歷了2018九合一地方大選民進黨歷史性挫敗。

選後民調顯示，在二十歲以上台灣成年人中，有三成七的人滿意賴內閣的表現，有四成九的人不滿意。不滿意的人比滿意的人多12個百分點，創下他上任以來台灣人最不滿意其內閣施政表現的紀錄。

2018年11月24日敗選當晚，賴清德雖在第一時間請辭，但隨即被總統慰留到2019年1月11日才被准辭卸任。台灣人對賴清德院長上任以來整體施政表現的感覺為何？是這次全國性民調關注的重點之一。

台灣民意基金會今天召開記者會公布最新民調，游盈隆表示，我們問：「賴清德接任行政院長前後共一年又四個月。一般來講，您滿意或不滿意賴清德的整體施政表現？」結果發現：8.3％非常滿意，44.9％還算滿意，23.5％不太滿意，11.5％非常不滿意，11.9％沒意見、不知道或拒答。

換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人中，有五成三的人基本上滿意賴清德院長的施政表現，三成五的人不滿意。滿意的人比不滿意的人多18個百分點。

他說，自2018年初到現在，共六次不定期調查，賴清德施政表現的民意反應軌跡，大多數時間滿意都高於不滿意，這在台灣特殊政治生態環境下，實屬不易。

此外，2019年1月11日內閣總辭後的民意反應顯示，有明顯過半數的台灣人滿意他上任16個月來的整體施政表現，游盈隆認為，這為賴這一段從政旅程劃下美好的句點，這樣的下台身影肯定會羨煞許多曾任行政院長的人。

此次民調訪問期間是2019年1月14-15兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人，有效樣本1074人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。

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