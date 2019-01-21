30年前「萬人簽名會」舊照曝光 19歲吳奇隆帥到不科學！

19歲的吳奇隆濃眉大眼，根本天菜。(翻攝自蘇有朋微博)

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中時電子報
蘇有朋貼出30年前舊照，是參加「萬人簽名會」的側拍，勾人回憶。(翻攝自蘇有朋IG)

蘇有朋、吳奇隆和陳志朋，如今都是獨當一面的藝人，然其實當年三人同屬青春天團「小虎隊」，1988年出道的他們憑藉活力陽光特質受到青少年族群歡迎，隔年在國父紀念館前舉辦「萬人馬拉松簽名會」活動，沒想到現場竟一口氣湧入2萬人，創下紀錄，「乖乖虎」蘇有朋日前貼出當年的側拍照，一記回憶殺讓人大呼懷念，更驚艷發現「小帥虎」吳奇隆帥到不科學！

蘇有朋日前在IG貼出一張舊照，透露這張照片來自「改變命運的那一天」，照片中他和吳奇隆、陳志朋坐在紅色敞篷車裡，準備前往萬人簽名會會場，蘇有朋對著鏡頭燦笑，坐中間的吳奇隆面帶微笑看著車外，陳志朋則是低頭查看服裝，當時最小的「乖乖虎」才16歲，30年過去，如今蘇有朋貼深夜貼老照片回憶當年，還號召「參加過的可以在下面留個足跡嗎」，讓粉絲直呼好懷念。

在當年不流行整容、修圖的年代，「小虎隊」三名未滿20歲的成員，顏值一點不輸當今偶像，尤其19歲的吳奇隆挺鼻、濃眉加上大眼睛，根本天菜一枚，粉絲看了這張30年前的舊照，也不禁讚嘆3人凍齡有術，仍舊青春，也有粉絲回憶當天，笑呼：「那一天一個都沒簽，偶像被嚇跑了」，還有參加「逍遙、貨櫃、小虎隊」全台貨櫃車巡迴演唱會的骨灰級粉絲喊聲，表示青春歲月都獻給了小虎隊。

(中時電子報)

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