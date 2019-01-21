除了路平市民超感謝韓國瑜這件事 網驚：高雄以前這麼慘？

2019年01月21日 10:26 中時電子報 邱珮畇

去年8月底高雄連日豪大雨，高市一心、和平路口出現超大天坑，汽車活生生被吞進洞裡，所幸駕駛自行逃脫無礙。（本報資料照片）

去年8月南台灣連日暴雨，高雄市道路出現5000個「天坑」，引發民怨。高雄市長韓國瑜上任後，市府努力鋪路，韓粉在「韓國瑜後援會」接力發「路平」照片歡天喜地，還有人發文「感謝韓市長讓國十橋下的路燈點亮了，很久沒全亮了，給用路人一個安全返家的道路。」網友震驚負債超過3千億，除了天坑外，連路燈都可以長期不亮，住雙北縣市的韓粉都大驚「難以想像」!

去年8月南台灣連日暴雨，高雄市道路出現5000個「天坑」，引發民怨。法務部廉政署調查發現，豪雨雖是「天坑」成因之一，但高市部分道路地下涵管老舊、多處路段已逾6年未曾全面刨鋪，超過使用年限。調查顯示高市部分道路「又老又舊」品質堪慮。對此，廉政署建請高市府編列經費全面檢修道路，也擬將高市列為今年「路平專案」清查範圍，若查有人謀不臧情事，會依法送辦。

韓國瑜上任後，高市府開始修路，韓粉在「韓國瑜後援會」接力發「路平」照片歡天喜地，還有人發圖文「感謝韓市長讓國十橋下的路燈點亮了，很久沒全亮了，給用路人一個安全返家的道路。」

網友們留言「印象中，這條路晚上從來沒路燈亮過，我以為這條路沒有裝設路燈呢」、「韓市長和李副市長真的讓我理解了“路見不平”這四個字的深刻含義。」、「真的有差，之前念第一科大碩班的時候，國道十號橋下，天天考機車駕照」、「 說真的！台北，新北市，只有路燈壞一報修，就會有人去修了」。

一些網友留言時感到震驚，高雄人以前到底過什麼樣的日子?「市區道路有燈但不亮這就很奇怪了..在新北的我還真難想像」、「高雄之前到底有多慘啊！」、「天啊！之前高雄人民是過怎樣的生活啊！路燈是最基本的安全，連這個政府也做不到」、「我的媽呀!!!爛路一堆，連路燈也沒嗎???之前的市府到底都在幹甚麼????」、「原來在花媽執政下，高雄過著苦悶的摩登原始人的生活，好家在走路開始有風...」、「天啊！什麼？連路燈都沒有！高雄人到底怎麼忍氣吞聲在生活」、「花3000億沒路燈？非洲區嗎?」

(中時電子報)