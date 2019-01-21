辭時力黨主席 黃國昌透露下一步規劃

2019年01月21日 10:31 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

黃國昌今召開記者會，說明辭去時代力量黨主席職務原因，和去年選舉結果新北全軍覆沒的原因，及對同為黨內立委的林昶佐可能接任黨主席一職做出回應。

他說，經過一段時間考慮，把黨務卸下，他感謝所有時代力量同仁，感謝臺灣人願意給機會，去年底選舉，不僅是為時力發聲，不管在選前，感謝很多朋友支持，讓時力有16席議員，時力進步的空間非常非常多，經過兩次選舉後，多了很多新生力量加入。

對於他所率領的新北選區，議員候選人全軍覆沒，他說，新北選情是一個大選區，面臨的挑戰是蠻高的，在發展上有許多特殊性，新北議員候選人，在得票率來講 6位候選人打了很漂亮的一戰，得票率離當選門檻很接近，但還是有很多人刻意炒作這議題，他認為不合理。

下個階段要做甚麼？他說他現在身為立委，就是監督行政部門，做好問政，對於很多民進黨支持者來說，對民進黨監督得太用力，從我國民主架構，他認為，立法部門監督行政部門，這本來就是運作規則。

至於後面有沒有可能繼續擔任立法委員？黃國昌說，他現在還無法給一個非常非常清楚的答案，該把自己放在甚麼位置他自己清楚，過去被質疑進財政委員會專業度，他說，他也努力在補足相關知識，他也談言，即使多當一任立法委員，我還能夠在立委的位子上多做多少事情？

外界盛傳，林昶佐可能接任黨主席一職？黃國昌說，他認為由前任黨主席指定誰當選，這種事不能發生在時代力量上，時代力量不會有這種問題。他想說的都放在昨晚的聲明裡，對於可能角逐黨的決策委員會，他透露可能4、50個有，具體還是得看黨員選出的15名決策委員憐選後的推選結果。

(中時電子報)