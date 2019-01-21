賴下蘇上不肯定多過肯定 內閣改組多數沒有信心

2019年01月21日 11:02 工商 崔慈悌

內閣改組賴下蘇上，台灣民意基金會今天公布最新民調，對蘇貞昌擔任閣揆的人事安排有三成九肯定，四成一不肯定，不肯定的人略多於肯定的人。對內閣改組後的蔡政府有三成九基本上有信心，五成二的人沒有信心，沒有信心的人比有信心的人多13個百分點。顯示台灣社會多數人在新內閣組成後對蔡政府的執政能力信心仍然不足。

1月11日，蔡英文總統任命前行政院長蘇貞昌接任閣揆，內閣隨之改組。整體而言，內閣雖形式上總辭，但大多數閣員留任，只有院本部三長和四個選後請辭出缺的部會首長補實。蘇貞昌臨危授命接掌行政院，除需面對艱鉅的政務推動，重建社會及人民對蔡政府的信賴與支持，還需面對即將到來的2020總統及立委大選的挑戰。

台灣民意基金會今天公布最新民調，董事長游盈隆表示，台灣人對此一新內閣團隊的感覺如何？是否因新行政團隊的出現而提升對蔡政府的信心？

對於民眾是否肯定賴下蘇上這項人事安排？民調顯示有7.8％非常肯定，31.4％還算肯定，21.7％不太肯定，19.4％一點也不肯定，19.7％沒意見、不知道。

游盈隆表示，換言之，在台灣二十歲以上的成年人中，有三成九基本上肯定蔡總統這項人事安排，四成一不肯定；不肯定這項人事安排的人略多於肯定的人。這意味著，民進黨敗選過後，台灣社會對蔡總統這項人事安排看法分歧，反應稍嫌冷淡，後續發展端看蔡總統與蘇貞昌院長的表現而定。

此外，他說，蔡英文政府上台兩年半，因整體中央執政表現不得民心，導致在2018地方大選慘敗。選後，如何重建台灣社會對蔡政府的信賴和支持，便成為蔡政府當前最重要的課題。新內閣團隊的組成，在何種程度上，可以提升台灣人民對蔡政府的信心呢？

游盈隆表示，我們問：「整體來講，您對內閣改組後的蔡英文政府有沒有信心？」結果發現：8.7％非常有信心，30％還算有信心，26.3％不太有信心，25.7％一點也沒有信心，9.3％沒意見、不知道、拒答。

換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣成年人中，有三成九對內閣改組後的蔡政府基本上有信心，五成二的人沒有信心；沒有信心的人比有信心的人多13個百分點。他說，這意味著，台灣社會多數人在新內閣組成後對蔡政府的執政能力信心仍不足，值得後續觀察。

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