台鐵新票務系統上線時間再延宕 林佳龍：不怪罪

台鐵現行票務系統已使用14年，為整合訂票系統購票、付款等流程，台鐵耗資10.7億元建立新一代票務系統。（報系資料照）

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台鐵現行票務系統已使用14年，為整合訂票系統購票、付款等流程，台鐵耗資10.7億元建立新一代票務系統，原訂在7日起開放團客預定3月7日以後出發班次，因測試未完全過關改至春節前上限，如今卻又要延宕至春節後。交通部長林佳龍今（21）日表示，由於票務系統優化不如預期，才會決定延後上路，也支持台鐵的做法。台鐵則表示，將在2月23日開放團客使用新系統訂票。

台鐵去年底表示，第四代票務系統將於今年1月7日上線，開放團體旅客預訂3月7日以後班次，一般旅客則預計3月初開放使用新代系統，可預訂14天後班次，然而因新一代系統的KPI未百分百測試成功，台鐵在6日就先表示上線時間將延後，但也強調，雖然上線時間稍微延後，還是會讓旅客能在春節前訂購3月7日後的車次。

然而，目前台鐵新代系統的優化仍不如預期，又無法在春節前如期上線。對此，交通部今日召開新春記者會，林佳龍在會前聯訪時表示，由於台鐵新代系統測試仍未完全過關，所以才會決定延後上線，預計會在春節後才上線，他強調「沒有怪罪」，同意應在測試完全過關後再上線，支持台鐵做法。

台鐵表示，第四代票務系統將分階段上線，在2月21日開放網站上線，2月23日開放可訂4月23日後的團體票，4月9日可訂4月23日後的個人票，預計4月23日新代系統將全面取代舊系統。

新代票務系統將整合時刻查詢、訂票、付款、訂便當等功能，方便民眾在同一網站內操作，未來訂票後就可得知車廂與座位資訊，並與行動APP連結互通，線上付款後，APP可直接下載QRCODE票證乘車。新系統另提供會員差異化服務，如會員點數兌換、車位候補及推播提醒功能，將提供旅客全新票務體驗。

(中時 )

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