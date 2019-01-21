影》最慘旅程！這航空讓乘客在零下30度苦等16小時

2019年01月21日 10:30 中時電子報 吳映璠

這大概是最慘的飛行經驗了！美國聯合航空179號航班19日自紐澤西州起飛後，航程一波三折，包括中途乘客身體不適緊急轉降加拿大，再準備啟程時，機艙門又因為室外溫度太低無法關閉，導致乘客在零下30度極凍氣溫中苦等超過16小時，最終搭上趕來支援的班機飛回紐澤西才結束整起災難，不過乘客從起飛到結束歷經超過24小時，最終又飛回原點，讓不少人直呼是最慘的旅行經驗。

United Airlines plane diverted to Goose Bay leaves passengers stuck on board for over 13 hours #UA179https://t.co/O6ENu40luT pic.twitter.com/CjKpbQRfue — CBC N.L. (@CBCNL) January 20, 2019

美國聯合航空179號航班19日自紐澤西州起飛後，航程一波三折，因乘客身體不適緊急轉降加拿大，再啟程時機艙門又因室外溫度太低無法關閉，導致乘客在零下30度極凍氣溫中苦等超過16小時。

據加拿大廣播公司新聞網（CBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯合航空179號航班周六下午3點5分準時自紐澤西州紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）啟程前往香港，不料中途一位乘客身體不適，班機遂飛往加拿大古斯灣機場（Goose Bay Airport），於當地時間晚間9點30分將乘客緊急送醫。之後班機準備繼續飛往香港，卻沒想到室外零下30度的極凍低溫讓機艙門秀逗了，機門關不起來，飛機也無法起飛，航空公司因此緊急從紐華克機場調派另一架班機過來支援，不過這需要一些時間，原本聯合航空有意讓乘客到機場休息，卻又遇上半夜時間機場沒有海關人員值勤，意味著250名乘客必須在機上等待救援班機到來。

據加拿大環境部（Environment Canada）預告，古斯貝地區當時正經歷極凍氣候，氣溫下降至零下30度，而機艙門關不起來，室外冷風也不斷灌進來，乘客表示機艙內溫度迅速降到非常不舒服的程度，儘管機組人員馬上遞上毛毯，不過除此之外似乎無法有效安撫乘客情緒，乘客就這樣困在機上超過16小時。

Hopefully they can fix it. pic.twitter.com/iKRB6TKxCP — SONJAY (@sonjaydutterson) January 20, 2019

Finally got off plane, got on a bus and now waiting to be taken to new rescue plane to fly back to Newark. 16hours since we landed in Goose Bay. pic.twitter.com/nBb0zKwOba — SONJAY (@sonjaydutterson) January 20, 2019

乘客杜特（Sonjay Dutt）抱怨，機組人員的溝通可以做得更好，打從告知乘客將調派班機前來支援後，之後5個小時都沒有新消息；除此之外，機上食物和水的儲量越來越少，乘客又餓又累，隔天一早才有官員帶著甜甜圈和咖啡過來慰問。

現在受困乘客已搭上支援班機返回紐華克機場。杜特也在推文嘆道：「真是超級漫長的一天。」

(中時電子報)