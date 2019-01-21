日籍客輪「太平洋維納斯號」首度泊靠安平港

2019年01月21日 10:31 中時 洪榮志

日籍客輪「太平洋維納斯號」21日首度泊靠安平港，台南市長黃偉哲除致贈首航紀念牌給船長松井克哉，也期盼未來還有更多造訪台南之旅；尤其該客輪以中高年齡層為主的旅客，適逢農曆過年即將到來，屆時將登場的月津港燈節都很適合旅客到訪。

黃偉哲指出，熱忱歡迎數百位觀光客來到台南，台南是很熱情好客的，市府拚觀光的用心大家也都感受得到，不管是團客或自由行，都希望他們能飽覽台南的風光，接受台南熱情市民的接待。

旅客陸續通關後，展開致贈紀念牌儀式。黃偉哲與台灣港務公司高雄分公司總經理陳劭良分別致贈劍獅、首航紀念牌給松井克哉，並向旅客們表達最誠摯的歡迎之意，市府還精心安排民族舞蹈迎賓，增添首航高潮，儀式簡單隆重。

松井指出，聽聞「沒來過台南，就代表沒來到台灣」，此次能夠靠泊安平港讓他備感興奮。該船早上7點不到就來到安平港，客輪以中高年齡層旅客為主，所以在行程安排上多選擇東南亞溫暖國家。

黃偉哲也趁勢行銷台南的好山好水以及小吃，更特別推薦農曆年節即將到來，台南市府會舉辦一系列春節活動，舉凡月津港燈節、3月登場的台灣國際蘭展，都很適合參訪。

市府經發局說，「太平洋維納斯號」屬日本大阪籍中大型郵輪，是近10年靠泊安平港的大型郵輪，也是首艘由日本啟航並靠泊安平港的大型客輪，船重2萬6518噸、船長183公尺，屬於以日本頂級遊客為目標市場的精緻、高價位遊輪。此次帶來400名旅客，多以日本籍為主，航程針對台灣各大港口中選擇靠泊安平港，路線規畫從日本神戶啟航後抵達安平港，展開台南市區一日遊觀光行程後，預計下午6點離港前往菲律賓。

(中時 )