妻遭家暴離家下海當酒女 夫卻告友人誘拐

2019年01月21日 10:47 中時 陳志賢

陳姓男子不滿妻子黃女去年離家，去當酒店小姐賣笑，懷疑黃女是受古姓友人慫恿，找上施姓酒店經紀介紹後下海，狀告古、施2人誘拐黃女離家，涉嫌妨害家庭。但檢察官調查後，發現黃女是因不堪遭丈夫陳男家暴，只好離家出走，為了生活，選擇去酒店上班，認定古、施2人罪嫌不足，今將2人不起訴。

檢方調查，家住新北市的陳男與妻子黃女感情不睦，去年7月底2人大吵一架後，黃女負氣離家，投靠古姓友人，之後再赴北市中山區的酒店上班，陳男得知妻子在酒店上班，氣憤不己，認為古姓友人、施姓酒店經紀2人在去年8月間以「不詳方式」和誘他老婆脫離家庭，向台北地檢署提告2人涉嫌妨害家庭。

據悉，檢察官開庭時，被告否認誘拐黃女離家，辯稱黃女離家、赴酒店上班都是她自己意思，沒有和誘她脫離家庭犯意。

檢察官最後找到黃女說明，黃女哀傷表示，她因受丈夫家暴，去年7月底與丈夫陳男吵架後離家，她無處可去，向古姓友人訴苦，是古好心收留她。

黃女並稱，她因離家期間沒有工作，才會到酒店應徵，黃女為證明自己曾被家暴，提出她向新北地院聲請的普通保護令佐證。

檢察官認為，依據黃女提出的保護令裁定，可認定她離家原因並非是遭人和誘，而是遭家暴，不能僅憑告訴人陳男的主觀臆測，就認定古、施2人妨害家庭，依罪嫌不足，將2人不起訴處分。

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(中時 )