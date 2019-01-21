面對歐美制裁華為 任正非霸氣回「他們非買不可」

2019年01月21日 10:39 中時電子報 馮英志

面對部分歐美國家制裁華為5G設備，全球科技冷戰逐漸成形，華為創辦人任正非近期一改低調形象，接連接受媒體訪問。在首次接受央視專訪時表示，雖然華為現在是危機轉換時期，但面對歐美制裁時他自信回應「有些東西他們非買不可，不買是他們傻，不買他們就虧了」。

華為創辦人、總裁任正非17日接受央視訪問，也是首次接受電視媒體訪問。

華為創辦人、總裁任正非17日接受央視訪問時表示，被問到雖然華為沒有發生重大安全事故，但仍遭一些國家以「網路安全」為藉口抵制華為。對此，任正非說「全世界把5G做得最好的是華為，全世界把微波做得最好的是華為，不買是他們傻，不買他們就虧了，比賽是和平競爭，技術競爭是和平競爭，除了買（他們）還有什麼辦法」。

至於在歐美國家電信領域投資佔60%的情況下，若主要的歐美國家不讓華為參與競爭時，任正非表示華為有很多東西，歐美國家非買不可，「我一定會賣給他們」，不會計較他們曾經拒絕過我們，我們是市場經濟。

針對外界傳言目前可能是華為自成立以來最艱難最危機的時刻，任正飛說並非如此，今年華為營業額至少增長20%，每個部門都在躍躍欲試；至於是否因危機時刻被迫出來講話，他笑言是被公關部門「逼」的，「他們說我說話有權威，我就出來說話了」，主要讓18萬員工團結以及讓客戶理解華為。

不過根據香港《經濟日報》報導，任正非18日連發兩封信件給內部員工，要員工有過苦日子的心理準備；雖然信中並未說明華為將大規模裁員，但部分工作沒有達到相對價值，「就應該裁減和放棄一部分工作，讓其聚焦」。

(中時電子報)