面對歐美制裁華為 任正非霸氣回「他們非買不可」

面對部分歐美國家制裁華為5G設備，華為總裁任正非自信回應「有些東西他們非買不可，不買是他們傻，不買他們就虧了」。（資料照片／美聯社）

友善列印
中時電子報

面對部分歐美國家制裁華為5G設備，全球科技冷戰逐漸成形，華為創辦人任正非近期一改低調形象，接連接受媒體訪問。在首次接受央視專訪時表示，雖然華為現在是危機轉換時期，但面對歐美制裁時他自信回應「有些東西他們非買不可，不買是他們傻，不買他們就虧了」。

華為創辦人、總裁任正非17日接受央視訪問，也是首次接受電視媒體訪問。

華為創辦人、總裁任正非17日接受央視訪問時表示，被問到雖然華為沒有發生重大安全事故，但仍遭一些國家以「網路安全」為藉口抵制華為。對此，任正非說「全世界把5G做得最好的是華為，全世界把微波做得最好的是華為，不買是他們傻，不買他們就虧了，比賽是和平競爭，技術競爭是和平競爭，除了買（他們）還有什麼辦法」。

至於在歐美國家電信領域投資佔60%的情況下，若主要的歐美國家不讓華為參與競爭時，任正非表示華為有很多東西，歐美國家非買不可，「我一定會賣給他們」，不會計較他們曾經拒絕過我們，我們是市場經濟。

針對外界傳言目前可能是華為自成立以來最艱難最危機的時刻，任正飛說並非如此，今年華為營業額至少增長20%，每個部門都在躍躍欲試；至於是否因危機時刻被迫出來講話，他笑言是被公關部門「逼」的，「他們說我說話有權威，我就出來說話了」，主要讓18萬員工團結以及讓客戶理解華為。

不過根據香港《經濟日報》報導，任正非18日連發兩封信件給內部員工，要員工有過苦日子的心理準備；雖然信中並未說明華為將大規模裁員，但部分工作沒有達到相對價值，「就應該裁減和放棄一部分工作，讓其聚焦」。

(中時電子報)

文章來源：央視專訪任正非：華為並沒那麼艱難

影》最慘旅程！這航空讓乘客在零… 轉機？引渡孟晚舟截止日在即 加…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。