外籍Youtuber訪台南英語友善夜市 挑戰老外聞風喪膽道地美食

WesDavis及瑞典籍LukasEngström造訪新營中華路夜市，大讚雙語菜單和英語友善夜市。（台南市二官辦提供）

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WesDavis及瑞典籍LukasEngström造訪新營中華路夜市，大讚雙語菜單和英語友善夜市。（台南市二官辦提供）

台南市政府推動英語友善城市，創全國之先於8個夜市推動雙語菜單，加拿大籍youtuber-WesDavis及瑞典籍LukasEngström造訪新營中華路夜市，首次大膽嘗試外國人聞風喪膽的內臟類，還品嘗當歸土虱頭、三杯炒青蛙等道地美食，攤商也在雙語菜單輔助下，更願意開口向外國客人推銷自家產品，讓外籍youtuber對台南人的熱情、好客留下深刻印象，Wes將透過影片鼓勵大家一起來台南踅夜市。

新營夜市管委會孫瑞嵩先生表示，市府第二官方語言專案辦公室（簡稱「二官辦」）一開始邀各夜市參加說明會，許多攤商質疑雙語菜單效益，但後來發覺雙語菜單很方便，面對外國客人輔以簡單句子，外國人多能了解，且簡單幾句英文，更讓外籍人士感到親切，有些菲律賓籍移工因此成為老顧客。生意變好同時，也帶動夜市攤商互相交流的風氣，直呼要請二官辦多教幾句常用英文對話，讓更多外國朋友逛夜市也能感受台南濃厚人情味。

「剛來台灣完全不懂中文的時候點菜都只能比手畫腳，更不用說想嚐試台灣十分著名的夜市美食，多是先在旁觀察店家使用的食材，看看是否合乎胃口。」Wes是知名YouTuber，經營頻道短短1年多就累積約1萬3000名訂閱戶。他提到，看到台南有夜市雙語菜單，馬上就決定親自試試，驚訝新營夜市的攤商不怯於開口，雖然只是幾句簡單的英文，但對外國朋友來，真切體會到「台灣最美風景是人」。

同樣也是知名YouTuber的瑞典籍Lukas說，雖然會說一點中文，但對台灣小吃還是很陌生，點菜只能說「這個、那個」，雙語菜單有中英對照，讓他了解食物內容，也順便把中文記起來，更棒的是攤商會親切解釋。有些他好奇想嘗試，但擔心吃到「地雷」，例如聞起來很香，但顏色「黑嚕嚕」燒仙草，讓他難以跨出那一步，但老闆拿出仙草本尊介紹之後，讓他豁然開朗，鼓起勇氣嘗試，喝起來不僅暖胃，口感也出乎意料的好。

2位外籍Youtuber拍攝影片將於個人頻道播出，並同步於市府二官辦網站「最新消息」（網址：https：／／pse.is／DMRSS）推出，歡迎市民朋友觀賞。

(中時 )

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