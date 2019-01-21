影》華航高層爽加薪？工會怒：員工只加700元

不滿華航高層加薪3.5萬，基層員工慘兮兮，華航工會上街抗議。(圖/擷取自中時電子報直播)

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華航工會抗議「華航高層爽加薪，基層員工慘兮兮」。(中時電子報直播)

華航工會不滿年終獎金只進高層口袋，今天在華航公司外抗議，指出華航去年營收一千八百億，營收破天荒，卻只有華航高層爽加薪，增加主管加給，最高增加三萬五，比一般員工的年至終金還多，基層員工慘兮兮，竟只加薪700元。

華航表示，19日再次與工會溝通，將依照團體協約拿出盈餘2成分配，即使去年盈餘沒有前年好，仍會依團協約訂的2成分配，完全依照團協辦理，並且有相關調薪方案提報董事會。

中華航空企業公會指出，華航許多一級主管都兼任華航子公司的董事，每個月都有出席費，從年報來看，年薪至少都有500萬到1000萬，並酸新任交通部長林佳龍，應該不會喜歡部長的位子，因為華航主管更好混。

(翻攝自 中時電子報FB)

中華航空企業公會提出訴求，希望華航應依照團體協約，把稅前盈餘的20%發放給員工，對比長榮航空加薪10%、年終獎金四個月，但華航竟然只有加七百塊，年終獎金只有1.2個月，平均五、六萬，質疑近兩年來華航營收不斷創新高，2018年高達1千八百億，和長榮不相上下，但薪資卻差這麼多。

華航勞資團協第44條條文指出，華航於營業年度終了結算時，基於激勵員工辛勞，不論是否有盈餘，均應按年度獎金發放辦法發給員工相當於1個月基本薪之獎金。除前項獎金外，於有盈餘的情形之下，華航應另行提撥該年度稅前盈餘20%金額為員工獎金，並再以不得低於可提撥額度3%的金額作為員工紅利。

華航工會理事長劉慧中說，去年行政院長賴清德說要改善全國低薪狀況，結果只有交通部加薪，希望交通部轄下的官股公司華航，至少年終獎金英比照交通部的調薪方式。對於今天下午董事會將提案，用2017年營運亮眼、改善低薪的理由，幫華航主管將增加主管加給，最高增加三萬五，比一般員工的年至終將金還多，華航工會認為理由諷刺。

公會年終獎金談判代表指出，華航去年有一千八百億的營業額，卻用人事成本高漲、經營困難的理由，說不敢貿然調薪，只拿2%給員工當年終獎金，並含糊其辭，但每年華航法說會都對外說營運看好、獲利看好，工會質疑到底是騙自己還是騙外界，更無法接受只幫主管加薪。

(中時電子報)

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