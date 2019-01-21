防嬰兒睡中猝死 國健署：1歲以下務必仰睡

2019年01月21日 11:32 工商 邱琮皓

國內外時常出現因家長等照護者的疏忽，讓嬰兒在不當的睡眠環境下致死的傷心案例發生。國民健康署呼籲，務必要讓1歲以下的寶寶「仰睡」，並提供安全的睡眠環境，避免寶寶因無力移除覆蓋其口鼻的障礙物而窒息。

美國兒科醫學會指出，嬰兒猝死症候群是造成美國嬰兒死因的第三位，每年約有1,900件案例發生。而根據JAMAPediatrics醫學期刊105年文獻回顧的研究指出，趴睡相較於仰睡，導致嬰兒猝死的風險較高(adjustedoddsratio,2.3-13.1)；另外與睡眠環境相關的危險因子，還包括與他人同床共眠、太軟的床面（例如沙發）、不適當的被褥或物品堆積等。

依據衛生福利部統計處的死因統計資料，自民國97年，嬰兒猝死症候群始終在嬰兒前十大死因之列，而近5年（102-106年）來，每1萬名活產嬰兒中就有1-2個寶寶會發生嬰兒猝死症候群，106年就有23件不幸的案例，讓寶寶無法平安長大。

嬰兒猝死症候群是指「1歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後仍未能找到死因者」。針對嬰兒猝死，台灣兒科醫學會也參考美國兒科醫學會公布的建議，提出「1歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡」，作為預防嬰兒猝死的建議事項之一。

國民健康署署長王英偉提醒家長及主要照顧者，為降低嬰兒猝死發生的風險，1歲以下的寶寶在任何時間皆應保持「仰睡」的姿勢，並排除可能引起嬰兒呼吸道阻塞的因素，例如枕頭或填充玩具等。因寶寶無法像較大的孩童或成人一樣，可以將掩蓋口鼻的外物移除，所以嬰兒床上任何鬆軟的物品都有可能導致寶寶窒息，一定要特別留意物品放置的地方，避免對寶寶造成影響。

(工商 )