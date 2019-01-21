政府青年相關資源 可上「青年資源讚」網站

2019年01月21日 11:33 中時 林志成

青年學子想取得政府有關公共參與、就業創業等與青年有關的資源與計畫，可上教育部青年署「青年資源讚」網站查詢。青年署表示，日前網站全面進行改版與優化升級，配合網站全新上線，推出「青年資源讚」四格漫畫網路徵文活動，要請大家發揮創意，共同推廣。

「青年資源讚」網站包含七大資源主題，分別為「公共參與」、「創新學習」、「就業創業」、「國際參與」、「健康生活」、「幸福成家」及「社區深耕」及最新消息。

青年署表示，本次網站改版讓青年學子方便以個人化方式取得與自身相關的資源與計畫；網頁則以圖文穿插及條列方式呈現各項資源與計畫，整體畫面更顯俐落簡潔並有臉書分享功能，讓青年學子可即時分享資源與計畫外，另若註冊網站會員，不但可收藏喜愛的資源與計畫，資訊有更新時，後臺也會隨即發送電子郵件通知，讓青年學子不怕漏接任何最新消息。

為讓社會大眾更加認識「青年資源讚」，並鼓勵多加運用站內各項資源，青年署特別邀請知名插畫家共同合作，辦理四格漫畫徵文活動。活動1月21日正式開跑，收件截止日為2月10日，每人最多可投稿3件，歡迎民眾以「青年資源讚」為主題發想創意，大玩「青年資源讚」四格漫畫文字創意梗，活動前3名及網路票選人氣最高者將可贏得獎金。

徵文活動採線上投稿，相關活動辦法、網路票選等詳情，請至活動官網查詢或電洽（02）29638815活動承辦單位。

(中時 )