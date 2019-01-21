習近平反助 小英兩岸表現滿意度大增

2019年01月21日 10:59 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統兩岸表現有四成三的人滿意，四成九的人不滿意，不滿意的人比滿意的人多6個百分點。與上個月相比，滿意的人增加近18個百分點，基金會董事長游盈隆表示，中共總書記習近平意外的幫蔡總統鹹魚翻生，一舉跳脫兩年多來兩岸關係處理不佳的困境。

2018台灣地方大選，蔡英文總統所領導的民進黨政府遭遇空前挫敗，選後台灣民意基金會公布調查顯示，在二十歲以上的台灣成年人當中，只有二成五對蔡總統處理兩岸關係的表現基本上滿意，但有六成六不滿意；不滿意的人比滿意的人多41個百分點，且強烈不滿的人多達三成二，雙雙創下歷史紀錄。

不過，在大陸國家主席習近平2019年初的「告台灣同胞書」四十週年的演說，蔡英文總統罕見強硬的回應後，蔡英文總統的兩岸表現支持度也反彈。

台灣民意基金會今天公布最新民調，游盈隆表示，我們問：「整體來講，您滿意或不滿意蔡英文總統上任迄今處理兩岸關係的表現？」結果發現：10.4％非常滿意，32.8％還算滿意，21.8％不太滿意，27.2％非常不滿意，7.7％沒意見、不知道、拒答。

換言之，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人中，有四成三的人基本上滿意蔡總統的兩岸表現，但有四成九的人不滿意；不滿意的人比滿意的人多6個百分點。

他說，與上個月相比，我們可輕易地發現，滿意蔡總統處理兩岸關係表現的人增加近18個百分點，不滿意的人減少近17個百分點，這一來一往，讓上個月不滿意蔡總統兩岸表現的人超過滿意的人41個百分點，剎那間只剩6個百分點。

游盈隆認為，台灣人在這個問題上，態度起伏之大前所未見，而唯一可以解釋的正是前面所說的「習近平效應」。從另一個角度看，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」40週年鄭重地發表談話，卻意外的、無心的幫蔡英文總統鹹魚翻身，一舉跳脫兩年多來兩岸關係處理不佳的困境，是百分之一百「非其所願的後果」，只是這種事三不五時就會發生在兩岸關係史上，應有其奇特的歷史因果。

至於蔡政府拒絕「九二共識」和「一國兩制」，北京當局又一成不變時，兩岸關係必然是持續的緊張和衝突，台灣人如何面對這樣的狀況？

他說，我們問：「如果因為蔡政府拒絕「九二共識」和「一國兩制」使中共不願意改善兩岸關係，您會支持或不支持蔡政府這項政策立場？」結果發現：25.2％非常支持，23.1％還算支持，17.7％不太支持，22.3％一點也不支持，11.7％沒意見、不知道、拒答。

換言之，在二十歲以上的台灣人中，有四成八的人基本上會支持蔡政府拒絕「九二共識」和「一國兩制」的立場，即使因為這樣導致中國當局不願改善兩岸關係；同時，有四成的人不支持；整體來講，支持的人比不支持的人多八個百分點。

(工商 )